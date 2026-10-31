Manovra, al via la Card Sanitaria: un voucher da 300 euro per gli over 75

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Un segnale d’attenzione forte, tangibile e orientato alla tutela dei più fragili: con l’inserimento nella manovra dell’articolo 53 nel disegno di legge di Bilancio 2027 che dovrà ora completare l’iter parlamentare, intitolato “Misure in favore degli anziani”, il governo Meloni propone una misura attesa e accolta con favore da utenti e addetti ai lavori: una Card sanitaria del valore di 300 euro destinata ai cittadini over 75, con trattamenti pensionistici o assegni sociali non superiori a 28.000 euro annui.

E allora, cosa riporta il provvedimento all’articolo 53, intitolato Misure in favore degli anziani dal testo bollinato della legge di bilancio. E cosa prevede la misura nel dettaglio, ce lo dice il governo nella stesura del testo, riferendo: «È istituito, nello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all’Inps, un fondo con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l’anno 2027, che costituisce limite di spesa, destinato al riconoscimento di una Carta del valore di euro 300 per l’acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria».

E ancora: «La Carta di cui al primo periodo è riconosciuta nell’anno 2027 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di importo su base annua complessivamente non superiore, per l’anno 2025, a 28.000 euro e che abbiano compiuto l’età di 75 anni alla data del 31 dicembre 2026», si legge nel documento.

Il che, tradotto in termini più poveri, ma più espliciti significa che l’intervento mobilita risorse imponendo un fondo, istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e trasferito all’Inps, con una dotazione imponente di ben 1.645 milioni di euro per l’anno 2027. E allora, le cifre parlano chiaro: il provvedimento raggiungerà una platea stimata di circa 5,5 milioni di italiani.

Le somme assegnate, inoltre, non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non rilevano ai fini del computo dell’Isee. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto attuativo definirà le modalità per l’accreditamento delle strutture sanitarie, degli esercizi commerciali e delle prestazioni professionali dove la carta potrà essere spesa.













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