ELEZIONI, IL RITORNO DEI VETERANI: DA VENDOLA AD ALEMANNO, CHI SI PREPARA ALLA SFIDA PER IL PARLAMENTO

In politica l’eterno ritorno di Nietzsche non è la ripetizione perfetta dello stesso istante. È il ritorno di nomi, ambizioni e vecchie geometrie che si materializzano puntualmente quando la corrida elettorale sta per ricominciare. Il richiamo del Parlamento, soprattutto con Giorgia Meloni che guarda a un possibile voto anticipato a maggio, è diventato sempre più irresistibile. E così i veterani della politica hanno già iniziato a organizzarsi per la corsa elettorale. Da destra a sinistra. C’è chi è a Bruxelles, chi in Regione, chi è finito nel dimenticatoio ma continua a gestire pacchetti di voti — cosa non da poco con le preferenze previste dalla nuova legge elettorale — e chi è uscito da Rebibbia dopo un anno e mezzo di carcere, come l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Tanti percorsi diversi, un obiettivo comune: tornare in Parlamento, l’arena dove si gioca la partita politica.
In casa pd starebbe scaldando i motori Stefano Bonaccini, presidente del partito e moltiplicatore di preferenze: alle Europee del 2024 ne ha raccolte ben 390 mila. Un capitale che l’ex governatore dell’Emilia-Romagna potrebbe impiegare per sostenere il suo partito nella sfida contro la premier. Un altro possibile rientrante è Dario Nardella, eletto a Bruxelles con 119 mila preferenze. L’ex sindaco di Firenze, pedina del «Correntone» guidato da Dario Franceschini, punterebbe al Senato. C’è poi Nicola Zingaretti, ex segretario dem, che scalpita per tornare nella sua capitale, forte degli 82 mila voti personali conquistati alle Europee. In pole position c’è anche Michele Emiliano, che da Elly Schlein dovrebbe «riscuotere» il pegno per essersi fatto da parte alle Regionali in Puglia, per non ostacolare Antonio Decaro. E sempre dal Tacco starebbe preparando la grande rentrée Nichi Vendola, catalizzatore di voti di Avs e assente da Montecitorio da 21 anni, quando fu eletto governatore.