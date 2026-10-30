Marano, operatori ecologici senza stipendio e città sporca. Licciardi: «Il Comune intervenga»

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Esprimo la mia piena solidarietà agli operatori ecologici della ditta Marano Ambiente, che opera sul Comune di Marano di Napoli.

I lavoratori non vengono pagati con la dovuta puntualità: non hanno ancora percepito il rimborso del 730, che doveva essere riconosciuto nella busta paga di giugno. In più, non è stata ancora pagata la mensilità di settembre e tra qualche giorno dovrebbe essere corrisposta anche quella di ottobre.

La cosa più grave è che il Comune di Marano non cerca di tutelare i lavoratori, ma continua a rimandarli, facendo solo promesse che vengono puntualmente disattese.

C’è da dire un’altra cosa: la stessa ditta che opera sul nostro Comune al momento non rispetta il capitolato d’appalto. I mezzi sono fatiscenti, non si vedono spazzatrici operare sul territorio. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una città sporca.

La cosa che mi amareggia di più è che la città è guidata da una Commissione Straordinaria guidata dal Prefetto Cardellicchio, che dovrebbe anzi forzare la mano e risolvere i problemi. Invece, sia da cittadino che da attivista politico, e da fiero oppositore della ex amministrazione, devo riscontrare con rammarico che dopo un anno di commissariamento la città è messa ancora peggio di prima.

Spero che questo commissariamento finisca quanto prima e che sia ridata la parola alla politica. Sperando che questa volta non si facciano gli errori del passato e che la politica faccia davvero l’interesse della comunità, risolvendo i tanti e molteplici problemi che attanagliano questa nostra città.













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