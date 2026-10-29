Tragedia in Bosnia: elicottero militare italiano precipita, quattro morti e numerosi feriti

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Dramma in Bosnia, nei pressi di Brčko, dove un elicottero militare italiano è precipitato durante la fase di decollo. Il bilancio provvisorio parla di quattro morti e una decina di feriti.

Secondo quanto riferito dall’ambasciatrice, a bordo si trovavano 15 italiani. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con il coinvolgimento dell’Esercito e della Croce Rossa.

Una tragedia che lascia sgomento e dolore. In attesa di chiarire le cause dell’incidente, il pensiero va alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie.

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