Aeroporti. Ferrante (Mit), Al lavoro per ridurre disagi a Capodichino a novembre, avanti con sistema aeroportuale integrato

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“La riqualificazione dell’aeroporto di Napoli Capodichino è indispensabile per modernizzare lo scalo. Ho convocato un tavolo per approfondire il cronoprogramma e le misure individuate per ridurre i disagi ai passeggeri: grazie al lavoro congiunto di Enac, Gesac e della Direzione generale per gli aeroporti del Mit, i lavori previsti a novembre sono stati ridotti a ventidue giorni, con l’obiettivo di contenere le ricadute sul traffico aereo e tutelare la mobilità sul territorio”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, che questa mattina ha presieduto l’incontro con gli enti coinvolti in vista della chiusura dello scalo dal 1° al 30 novembre.

“I lavori, del valore di circa 20 milioni di euro nell’ambito di un quadro economico complessivo di 30 milioni, riguarderanno pista, raccordi, piazzali, segnaletica e illuminazione. A oltre vent’anni dall’ultima riqualificazione, risalente al 2005, l’intervento – aggiunge – punta a mantenere elevati standard di sicurezza, migliorare l’affidabilità delle infrastrutture di volo e rafforzare l’operatività di Capodichino. Grazie alla collaborazione con Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, sarà comunque garantita la continuità dei servizi di emergenza. Durante la chiusura dello scalo, inoltre, abbiamo chiesto e ottenuto l’attivazione di un servizio straordinario di autobus, garantito da BusItalia Campania, tra Napoli piazza Garibaldi e l’aeroporto di Salerno, oltre al potenziamento dei collegamenti su gomma tra la stazione ferroviaria di Salerno e lo scalo di Pontecagnano, presso il quale la torre di controllo resterà operativa h24, nel rispetto della capacità massima di due voli l’ora. Continueremo a monitorare i lavori per limitare i disservizi. Al tempo stesso, dobbiamo costruire una strategia di lungo periodo per integrare Napoli, Salerno e, in prospettiva, Grazzanise, ampliando la capacità del sistema aeroportuale e accompagnando la crescita della regione. Il Piano Nazionale degli Aeroporti evidenzia questa necessità: Capodichino registra una crescita significativa del traffico e si avvicina ai limiti strutturali. È quindi indispensabile sviluppare una rete regionale su tre scali, capace di distribuire i flussi e rafforzare l’attrattività della Campania. Il Governo continuerà a promuovere lo sviluppo del sistema aeroportuale campano, rispondendo alle esigenze di cittadini e imprese”, conclude Ferrante.













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