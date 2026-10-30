Halloween, maxi sequestro a Napoli: oltre 270mila prodotti non sicuri, 33 commercianti segnalati

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza di Napoli in vista della ricorrenza di Halloween. Il Comando Provinciale ha avviato una serie di verifiche negli esercizi commerciali del capoluogo e dell’area metropolitana per contrastare la vendita di prodotti non conformi alle norme sulla sicurezza e sulla tutela dei consumatori.

L’operazione ha portato al sequestro di oltre 270mila articoli non sicuri e alla segnalazione di 33 soggetti alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. I prodotti, messi in vendita accanto alla merce regolare, non rispettavano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa, con potenziali rischi soprattutto per i consumatori più piccoli.

La maggior parte dei sequestri ha interessato l’area del Nolano, in particolare i comuni di Mariglianella, Marigliano e San Giuseppe Vesuviano. Tra gli articoli confiscati figurano decorazioni, cestini e lumi a forma di zucca, costumi, maschere horror, unghie finte e gadget di vario genere.

Altri 37mila prodotti circa, tra maschere, giocattoli, cerchietti e tatuaggi a tema Halloween, sono stati sequestrati nei quartieri napoletani di Secondigliano, Vicaria e nella zona Industriale.

Ulteriori interventi hanno interessato le aree a nord di Napoli, quella oplontina e flegrea, dove i finanzieri hanno individuato maschere, lanterne, spille, accessori per il trucco e decorazioni non conformi.

L’attività delle Fiamme Gialle punta a tutelare i consumatori e a garantire che i prodotti immessi sul mercato rispettino le regole di sicurezza. Un aspetto particolarmente importante in occasione di Halloween, quando molti degli articoli acquistati sono destinati ai bambini.