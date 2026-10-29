ELICOTTERO MILITARE ITALIANO PRECIPITA IN BOSNIA: POSSIBILI VITTIME

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Nel pomeriggio di giovedì a Brčko, nel nord est della Bosnia-Erzegovina, un elicottero italiano, un CH-47, impegnato nell’ambito dell’operazione EUFOR (la Forza militare dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina) Althea, è precipitato per cause ancora in corso di accertamento.

I soccorsi sono prontamente intervenuti. Al momento non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, specifica il ministero della Difesa, in attesa di informazioni più precise: sono in corso «verifiche sulle condizioni di salute del personale a bordo». Eufor Althea è un’operazione dell’Unione europea avviata nel 2024 su mandato delle Nazioni Unite in sostituzione di una precedente missione Nato.