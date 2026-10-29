TIFOSO PORTICI IN FIN DI VITA, IL QUESTORE EMETTE 11 DASPO

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Il Questore di Napoli ha adottato 11 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), di cui uno aggravato in quanto il destinatario era già stato sottoposto alla medesima misura. I provvedimenti, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, della durata di 5 e 10 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettanti soggetti di età compresa tra i 15 e i 38 anni.