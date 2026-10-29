Marano, vertenza igiene urbana. Stipendi arretrati: «Quelli di settembre pagati entro l’inizio della prossima settimana»

Marano e Grumo Nevano, confronto acceso tra Prefettura, amministratore giudiziario, Comuni e sindacati. Secondo le organizzazioni sindacali, decisive le pressioni delle sigle per sbloccare i pagamenti ai lavoratori.

Si è svolta ieri una riunione in Prefettura con l’amministratore giudiziario, i rappresentanti dei Comuni di Marano e Grumo Nevano e le organizzazioni sindacali Cgil/Fp, Fit/Cisl e Fiadel Campania, per affrontare la questione degli stipendi arretrati dei lavoratori.

Il confronto, secondo quanto riferito dalle sigle sindacali, è stato difficile e a tratti tumultuoso, tanto da rendere necessaria una sospensione dei lavori prima della ripresa della riunione e della definizione degli impegni.

La notizia principale riguarda il pagamento delle mensilità di settembre, che, stando alla comunicazione diffusa dai sindacati, dovrà avvenire entro e non oltre l’inizio della prossima settimana.

Le organizzazioni sindacali spiegano che, fino a questo momento, gli ostacoli sarebbero stati prevalentemente di natura legale e burocratica e avrebbero impedito ai Comuni di anticipare le somme necessarie per gli stipendi. Le sigle rivendicano inoltre un ruolo determinante nel superamento dello stallo, grazie alle pressioni esercitate durante il confronto e al sostegno della Prefettura.

Sempre secondo la ricostruzione sindacale, per procedere ai pagamenti è necessario un atto di indirizzo della Prefettura, atteso per la giornata odierna. Successivamente, saranno necessari alcuni giorni per trasmettere le disposizioni alle tesorerie competenti e completare le procedure di liquidazione.

L’intesa raggiunta prevede inoltre che, una volta accreditati gli stipendi, il tavolo prefettizio torni a riunirsi per affrontare la gestione della fase successiva e individuare le soluzioni necessarie.

Per i lavoratori, dunque, si apre una prospettiva di sblocco delle spettanze, anche se resta da verificare il rispetto dei tempi annunciati.

Le organizzazioni sindacali hanno assicurato che continueranno a informare i lavoratori sugli sviluppi della vicenda.