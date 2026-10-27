Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026, secondo Kylian Mbappé e terzo Lamine Yamal

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Harry Kane è il Pallone d’Oro maschile 2026. A Londra, in occasione della 70ª edizione del prestigioso riconoscimento individuale targato France Football, l’attaccante inglese del Bayern Monaco ha battuto la concorrenza di Kylian Mbappé e Lamine Yamal al London Palladium Theatre A rappresentare la Serie A nella lista dei 30 candidati c’è soltanto Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter che ha chiuso al 22° posto. Alexia Putellas, invece, ha vinto il Pallone d’Oro femminile, dopo aver chiuso un ciclo di 14 anni con il Barcellona













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