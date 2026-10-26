Napoli, De Laurentiis incontra Aponte in Svizzera: prende forma il progetto della MSC Arena da 70mila posti

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Il progetto del nuovo stadio del Napoli potrebbe entrare in una fase decisiva. Domani, secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis incontrerà in Svizzera Gianluigi Aponte, fondatore del gruppo MSC, per discutere della realizzazione del nuovo impianto destinato a diventare la casa degli azzurri. Un progetto ambizioso che, se concretizzato, potrebbe portare alla nascita della MSC Arena, il nuovo stadio del Napoli.

Il presidente del club avrebbe rotto gli indugi, puntando sulla realizzazione di una struttura moderna e di grande capienza. L’impianto dovrebbe sorgere a Napoli Est, nell’area dell’ex Q8, e potrebbe contare su circa 70mila posti a sedere. A occuparsi del progetto architettonico sarebbe l’architetto Gino Zavanella, già noto per aver lavorato a importanti progetti di impianti sportivi.

L’incontro con Aponte rappresenterebbe un passaggio importante per valutare le prospettive finanziarie e industriali dell’iniziativa. Il coinvolgimento di MSC, uno dei principali gruppi mondiali nel settore del trasporto marittimo e delle crociere, potrebbe offrire al progetto una prospettiva di sviluppo che va oltre la sola dimensione sportiva, con possibili ricadute sul territorio e sull’economia cittadina.

Ma il piano di De Laurentiis non si fermerebbe al nuovo stadio. Parallelamente, si guarda anche a Qualiano, dove dovrebbe essere realizzata una cittadella sportiva destinata a diventare il centro nevralgico delle attività del club. La struttura sarebbe dedicata agli allenamenti della prima squadra e allo sviluppo del settore giovanile, con spazi e infrastrutture pensati per accompagnare la crescita dei giovani talenti.

L’obiettivo sarebbe quello di dotare il Napoli di un sistema integrato: da una parte uno stadio di proprietà, moderno e capace di accogliere decine di migliaia di tifosi; dall’altra un centro sportivo all’avanguardia, dedicato alla preparazione della squadra e alla formazione dei calciatori del futuro.

Le prossime mosse saranno decisive per capire tempi, investimenti e modalità di realizzazione delle due opere. Per ora, il confronto in Svizzera rappresenta un appuntamento importante nel percorso delineato dal presidente azzurro.













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