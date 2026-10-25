Il Consiglio di Stato conferma lo scioglimento del Comune di Caserta

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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell’ex sindaco di Caserta Carlo Marino e conferma lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata. Nella sentenza depositata nelle scorse ore, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto le principali contestazioni mosse dall’ex primo cittadino, confermando la tenuta del quadro indiziario posto alla base del provvedimento.

Nel giudizio, accanto al Ministero dell’Interno, si è costituito ad adiuvandum anche l’ex consigliere comunale Donato Aspromonte, difeso dall’avvocato Luigi Adinolfi, che ha sostenuto anche in appello la necessità dello scioglimento.

Diverse le vicende esaminate: dai rapporti con gli ambienti criminali alle presunte irregolarità negli appalti, fino al ruolo di alcuni dirigenti comunali. Per i giudici, gli elementi raccolti dall’Amministrazione conservano valore indiziario e, considerati nel loro insieme, giustificano la misura adottata.

La ‘disgregazione’ del clan Belforte non basta a escludere i condizionamenti

Uno dei principali motivi di appello riguardava la presunta disgregazione del clan Belforte, che Marino riteneva dimostrata da diverse sentenze passate in giudicato. L’ex sindaco contestava inoltre il ricorso, da parte del Tar, a un’informativa di polizia successiva ai fatti e non inclusa nella documentazione originaria alla base dello scioglimento.

La tesi non ha convinto il Consiglio di Stato. Le relazioni degli organi di polizia prodotte in giudizio documenterebbero, secondo i giudici, la persistente presenza sul territorio casertano di gruppi criminali riconducibili al clan Belforte e di altre organizzazioni analoghe.

C’è poi un altro elemento decisivo: la relazione ministeriale non si limita ai rapporti con i Belforte, ma richiama anche quelli con il clan dei Casalesi, in particolare nelle vicende relative ai lavori per il collegamento viario e alla gestione dei parcheggi cittadini. Su questo fronte, osservano i giudici, Marino non ha sostenuto che vi fosse stata una dissoluzione del gruppo crimi













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