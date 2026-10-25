Napoli, accelerazione per la cittadella azzurra a Qualiano: attesa per la firma del preliminare

Il Napoli si avvicina a un passaggio decisivo per la realizzazione del nuovo centro sportivo a Qualiano. La firma del contratto preliminare per l’acquisizione dei terreni di via Ripuaria è attesa per l’inizio della settimana, mentre legali e consulenti finanziari sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici e preparare il successivo closing definitivo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis si appresta dunque a formalizzare l’accordo con le società private proprietarie dell’area individuata per il progetto. Dopo aver superato gli ostacoli legati a un’antica ipoteca che gravava su una singola particella del terreno, la trattativa avrebbe registrato una significativa accelerazione, avvicinando il club azzurro alla concretizzazione di un progetto strategico per il futuro della società.

Cittadella Azzurra, un progetto da 18 ettari

Il piano prevede la realizzazione di un moderno polo sportivo su una superficie di circa 18 ettari di terreno pianeggiante. La struttura sarà concepita per riunire in un unico complesso le attività della prima squadra e quelle del settore giovanile, con infrastrutture pensate per favorire la crescita dei calciatori e migliorare l’organizzazione del lavoro quotidiano.

Il progetto contempla la costruzione di ben dieci campi da calcio, ai quali si aggiungeranno palestre e una piscina. Un insieme di strutture che consentirebbe al Napoli di disporre di spazi dedicati alla preparazione atletica, agli allenamenti e al recupero fisico dei giocatori.

Un mini-stadio per la Youth League

Tra gli elementi più significativi della futura Cittadella Azzurra figura anche un mini-stadio da 2.000 posti, destinato a ospitare le partite della Youth League. L’impianto rappresenterebbe un punto di riferimento per il settore giovanile, offrendo ai giovani talenti azzurri una struttura dedicata alle competizioni internazionali e alla crescita sportiva.

L’obiettivo è rafforzare il legame tra prima squadra e vivaio, mettendo a disposizione delle diverse formazioni un centro all’avanguardia e funzionale alle esigenze del club.

Uffici, spogliatoi e foresteria: una struttura integrata

La Cittadella dovrebbe comprendere inoltre circa 7.500 metri quadrati di edifici destinati a uffici, spogliatoi e foresteria. Questi spazi saranno progettati per accogliere le esigenze organizzative e logistiche della società, con la possibilità di ospitare sia i calciatori della prima squadra sia quelli del settore giovanile.

La presenza di una foresteria, in particolare, consentirebbe di centralizzare parte delle attività legate alla formazione dei giovani, creando un ambiente dedicato non soltanto agli allenamenti, ma anche alla permanenza e alla quotidianità degli atleti.

Qualiano al centro dei piani del Napoli

La realizzazione del nuovo centro sportivo rappresenterebbe un investimento importante per il futuro della SSC Napoli e un’opportunità significativa per il territorio di Qualiano. Il progetto punta a dotare il club di infrastrutture moderne, capaci di sostenere le ambizioni della prima squadra e di valorizzare il percorso di crescita dei giovani calciatori.

Il prossimo passaggio sarà la formalizzazione dell’accordo preliminare, attesa all’inizio della settimana. Una volta completati gli adempimenti necessari e raggiunto il closing definitivo, il progetto potrà avvicinarsi alla fase operativa.

La Cittadella Azzurra si candida così a diventare uno dei tasselli centrali della strategia di sviluppo del Napoli, con l’obiettivo di costruire una casa comune per la prima squadra e il vivaio e rafforzare le basi sportive e organizzative del club per gli anni a venire.