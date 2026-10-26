ANCORA VIOLENZA NEL CALCIO DILETTANTISTICO CAMPANO: TIFOSO DEL PORTICI RISCHIA LA VITA. L’AGGRESSIONE A POZZUOLI

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Violenza dopo la partita allo stadio Domenico Conte, dove un giovane tifoso del Portici, di 34 anni, è stato aggredito al termine della gara contro la Puteolana, conclusasi con la vittoria degli ospiti per 2-0. Le sue condizioni sono gravissime: il giovane è stato trasportato all’ospedale Santa Maria La Grazia, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cranio. Si teme per la sua vita.

L’aggressione si è verificata al termine dell’incontro, quando un gruppo di ultrà locali ha circondato una trentina di sostenitori del Portici. Ne è nato uno scontro durante il quale il v34enne sarebbe stato colpito violentemente alla testa con una spranga, riportando lesioni tali da rendere necessario il ricovero urgente e l’intervento chirurgico. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità dei partecipanti alla violenza. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire le fasi dell’aggressione e a individuare i responsabili. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno dello stadio Conte, nella speranza di identificare gli autori del pestaggio e fare piena luce su quanto accaduto.













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