Napoli-Roma 3-3, spettacolo al Maradona: gli azzurri si fanno rimontare, sfuma una vittoria pesante

Condividi

Visite: 14

31 Visite

Partita pirotecnica tra Napoli e Roma: il doppio vantaggio firmato Anguissa e McTominay non basta, con lo scozzese ancora protagonista. I giallorossi non mollano e trovano il pareggio nel finale. Allegri espulso per proteste. Un’occasione sprecata, ma il Napoli mostra segnali positivi soprattutto dalla cintola in su.

Il Maradona regala una partita ricca di emozioni, gol e colpi di scena. Napoli e Roma chiudono sul 3-3 al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo, nella quale gli azzurri hanno accarezzato la possibilità di conquistare una vittoria importante, senza però riuscire a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti