Pianura, rissa in famiglia: 23enne accoltella patrigno per reagire a testata, grave il 50enne

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Il litigio è scoppiato all’alba tra il 50enne A.R e la compagna convivente L.R. di un anno più grande. Prima una discussione, poi le urla ascoltate anche dai vicini di casa. Il figlio della donna è intervenuto e ed è nato un diverbio ancora più violento con il patrigno, fino a quando i due sono venuti alle mani. A quel punto, secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo avrebbe colpito con una testata il 23enne e quest’ultimo è corso in cucina per prendere un coltello. Con l’arma bianca infine ha ferito all’addome il patrigno, ora ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale San Paolo ma non in pericolo di vita.

L’episodio è accaduto in via Filomena Nitti Bovet e sarebbe cominciato per un rimprovero del 53enne alla compagna per una questione casalinga. La donna avrebbe risposto in maniera decisa ed è scoppiato il litigio, che ha assunto toni sempre più forti ma solo verbalmente. Il figlio della donna, rimasto con la madre dopo la separazione dei genitori, probabilmente è intervenuto per difenderla per poi trovarsi, secondo quanto ha riferito ai poliziotti del commissariato Pianura, a difendersi dall’aggressione del patrigno. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte della procura ordinaria, che ha acquisito gli atti per ricostruzione con precisione l’accaduto e accertare le responsabilità. Nessun provvedimento è stato ancora preso. Tutti i protagonisti della vicenda sono incensurati.













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