Emergenza carburante, 20 chiamate al Cardarelli in 48 ore per ingestione accidentale di benzina

La corsa ai rifornimenti e la paura di restare senza carburante stanno provocando anche episodi rischiosi. In appena due giorni, il Cardarelli di Napoli ha ricevuto 20 chiamate per casi di ingestione accidentale di benzina. In cinque situazioni si è reso necessario un approfondimento medico per valutare le condizioni delle persone coinvolte.

L’emergenza carburante ha avuto conseguenze anche sul fronte della sicurezza e della legalità. Tre persone sono state denunciate mentre tentavano di rubare benzina dalle auto in sosta.

Episodi che evidenziano i rischi legati a comportamenti imprudenti e alla gestione improvvisata del carburante, con possibili conseguenze per la salute e per la sicurezza pubblica.