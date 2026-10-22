Due miliardi per il Napoli: De Laurentiis fissa il prezzo e apre agli americani

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Due miliardi di euro: sarebbe questa la valutazione del Napoli fissata da Aurelio De Laurentiis, una cifra che fotografa le ambizioni del presidente azzurro e il valore attribuito al club. Sullo sfondo si apre uno scenario che guarda sempre più agli Stati Uniti, con possibili investitori americani interessati a entrare nel mondo Napoli.

In questo contesto si inserisce l’incontro tra De Laurentiis e Matt Rizzetta, presidente del Basket Napoli e figura di riferimento nei rapporti con il mondo imprenditoriale statunitense. Il confronto rappresenta un’occasione per discutere delle prospettive del club partenopeo e delle opportunità legate a eventuali nuovi capitali.

Stadio e centro sportivo al centro del progetto

La partita non riguarda soltanto il valore della società calcistica. Tra i temi sul tavolo ci sono anche le infrastrutture, a partire dallo stadio e dal centro sportivo: due asset strategici per sostenere la crescita del Napoli, aumentare i ricavi e consolidare la competitività del club nel panorama internazionale.

La possibilità di coinvolgere investitori americani si inserisce in una tendenza ormai consolidata nel calcio europeo, dove i capitali provenienti dagli Stati Uniti hanno assunto un ruolo sempre più rilevante. Per il Napoli, un eventuale accordo potrebbe aprire nuove prospettive sul piano finanziario e infrastrutturale, fermo restando il peso delle condizioni economiche e strategiche che De Laurentiis intende tutelare.













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