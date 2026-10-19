OTTOBRE DA INCORNICIARE: L’IMPERO DEL TEAM NAPOLANO DOMINA DA GIUGLIANO A ROSSANO CALABRO E FINO A PARIGI!

Un’egemonia senza confini nel Taekwondo: dai primissimi passi dei giovanissimi fino agli Under 21 e ai Master, la legge del Maestro Giuseppe Napolano non perdona. A Rossano Calabro esplode la stella polare di Anna Cuorvo (leggendario Oro nei -53 kg), brilla la determinazione da podio di Francesca Cacciapuoti e incanta il grande ritorno del campione maranese Gennaro De Falco!

Un’invasione di talento: dai giovanissimi fino all’arena internazionale

Dai beginner ai children, passando per kids, cadetti, senior, master e parataekwondo: cambiano le età, cambiano le categorie e gli avversari, ma nel Taekwondo italiano il verdetto finale porta sempre la stessa e inconfondibile firma. La legge sul tatami è una sola ed è marchiata a fuoco dal Team Napolano di Giugliano in Campania — sostenuto con orgoglio dallo sponsor TSM di Melito di Napoli — guidato con straordinaria energia e carisma dal Maestro Giuseppe Napolano.

Un momento d’oro che non conosce soste:

Il trionfo in casa: Soltanto una settimana fa, la truppa dei giovanissimi “cangurotti” ha sbaragliato ogni concorrenza al Palazzetto dello Sport di Giugliano durante il Campionato Interregionale. Un bottino da capogiro: 29 medaglie complessive e 3 qualificazioni per la Coppa Italia con la selezione Campania, trasformando il palazzetto di casa in un fortino del tutto inespugnabile.

La vetrina mondiale a Parigi: Nello stesso e infuocato weekend, indossando i colori della Nazionale Italiana, è scesa sul tatami del World Parataekwondo Grand Prix di Parigi un’altra grandissima promessa del team: la diciassettenne Suemi Ricci. Con una prestazione monumentale contro la numero 6 del ranking mondiale, Suemi ha confermato al mondo intero di essere pronta a rincorrere il grande sogno olimpico.

Tricolore Under 21 e Master a Rossano Calabro: la grande notte dei campioni

La fame di vittorie del Team Napolano non si placa mai. Ai Campionati Italiani Under 21 e Master di Rossano Calabro è scesa sul quadratino di gara l’artiglieria pesante. Il risultato? Medaglie di altissimo peso specifico e ben due pass d’oro conquistati per i Campionati Italiani Assoluti!

ANNA CUORVO: UNA MACCHINA PERFETTA DIREZIONE AZZURRO!

Se serviva una conferma, è arrivata con la potenza devastante di un uragano. Anna Cuorvo si consacra come la certezza più luminosa e indiscutibile dell’intero panorama marziale italiano. Dopo aver letteralmente dominato il Campionato Italiano di Roma lo scorso giugno nella categoria -57 kg — spazzando via ogni rivale senza concedere nemmeno un singolo round —, l’atleta del Maestro Napolano firma un’altra impresa leggendaria.

Abbassando il tiro ed entrando nella categoria -53 kg, la Cuorvo ha stracciato la concorrenza con una classe e una freddezza disarmanti, laureandosi ancora una volta Campionessa d’Italia! Un messaggio chiaro, forte e inequivocabile inviato a tutto il Taekwondo nazionale: è lei la stella di punta destinata a guidare il futuro azzurro verso i traguardi a cinque cerchi!

FRANCESCA CACCIAPUOTI: CUORE, BRONZO E PASS PER GLI ASSOLUTI!

Straordinaria, combattiva, inarrestabile: la prestazione di Francesca Cacciapuoti è stata una pura dimostrazione di carattere, grinta e classe pura. Francesca ha infiammato il palazzetto scalando il tabellone a suon di colpi ad alto tasso tecnico e determinazione feroce, fermandosi soltanto al termine di un’intensa e tiratissima semifinale.

Il suo è un bronzo pesantissimo che arricchisce la bacheca del Team Napolano e regala alla Cacciapuoti il pass diretto per i Campionati Italiani Assoluti, il tempio dei più grandi del Taekwondo!

GENNARO DE FALCO: IL RITORNO DEL MITO MARANESE!

A Rossano Calabro è andata in scena anche la storia. Tra i veterani scesi in campo per il Campionato Italiano Master, a brillare di una luce leggendaria è stato il campione maranese Gennaro De Falco.

A 48 anni, De Falco è tornato sul tatami dopo ben 18 anni di assenza dalle gare. Forte di un curriculum da vero gigante dello sport — 5 Mondiali con la Nazionale, 2 Europei, 5 raduni in Corea e uno storico piazzamento tra i primi 5/6 al mondo nei pesi massimi —, Gennaro ha riaperto il libro dei ricordi e regalato magia pura. Con una classe cristallina e una condizione invidiabile, ha conquistato uno splendido Argento, dimostrando ai giovani “cangurotti” che la vera passione per questo sport non tramonta mai!

Insieme a lui, il podio Master si è tinto ancora dei colori del Team Napolano grazie a:

CARMINE ARENA: CLASSE CRISTALLINA E SPETTACOLO AD ALTA QUOTA!

Più giovane del compagno di squadra ma dotato della stessa fame agonistica, Carmine Arena ha trasformato il tatami di Rossano Calabro nel suo personale palcoscenico di pura spettacolarità. Con una grinta travolgente e una reattività da categoria superiore, Arena ha conquistato una straordinaria medaglia di bronzo, regalando perle tecniche di altissima scuola.

A lasciare l’intero palazzetto a bocca aperta e con il fiato sospeso sono stati i suoi leggendari calci volanti: esecuzioni perfette, acrobatiche e devastanti che hanno rievocato con potenza i fasti dei suoi anni migliori. Un mix letale di agilità, tempismo e stile unico che rende Carmine un pilastro insostituibile e un modello di spessore per tutta la squadra.

ROSA CIRILLO: GRINTA D’ACCIAIO E BRONZO DA VERA GUERRIERA!

A rendere ancora più luccicante e prestigiosa la bacheca del Team Napolano ci ha pensato una favolosa Rosa Cirillo, protagonista di una prova d’autore che va ben oltre la medaglia. Inserita in un tabellone difficilissimo e con avversarie di altissimo livello, Rosa non si è tirata indietro di un millimetro, affrontando ogni scontro con una determinazione incrollabile e un coraggio da leonessa.

I suoi combattimenti, tesi ed avvincenti dal primo all’ultimo secondo, hanno mostrato tutto il suo valore tattico e la sua tenacia. Al termine di una maratona agonistica durissima, la Cirillo ha strappato con i denti e con la classe un meritatissimo e scintillante bronzo. Una prestazione da vera leader, che testimonia come con la giusta mentalità nessun traguardo sia precluso!

Un modello vincente a marchio campano

Il lavoro capolavoro del Maestro Giuseppe Napolano va ben oltre la sola preparazione atletica e tattica: è la forgia di una vera e propria mentalità vincente, un percorso d’eccellenza che parte dai primissimi passi dei bambini e arriva fino all’élite giovanile, senior e master, affiancata dal prezioso supporto di realtà del territorio come lo sponsor TSM di Melito di Napoli.

Giugliano in Campania si conferma così la capitale incontrastata del Taekwondo campano e nazionale, pronta a prendersi il futuro a suon di medaglie d’oro, talento e grandi