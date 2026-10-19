Sant’Antimo, 70enne investita da una moto: il centauro fugge

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I rilievi dei carabinieri nel luogo in cui un poliziotto avrebbe ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro", 7 ottobre 2024 L'agente È rimasto ferito in modo grave. ANSA/ GIUSEPPE PIPITA
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SANT’ANTIMO Una donna di 70 anni, di origini ucraine, è stata investita ieri sera in via Appia da una moto il cui conducente si è poi dato alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. La donna è stata trasportata all’ospedale di Giugliano, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il responsabile.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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