Sant’Antimo, 70enne investita da una moto: il centauro fugge

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SANT’ANTIMO – Una donna di 70 anni, di origini ucraine, è stata investita ieri sera in via Appia da una moto il cui conducente si è poi dato alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. La donna è stata trasportata all’ospedale di Giugliano, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il responsabile.













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