GUERRIGLIA IN TUTTA ITALIA, IL GOVERNO VALUTA UN DECRETO PER FERMARE I TEPPISTI UNDER 18

Alla valutazione degli strumenti da adottare si affianca l’analisi delle violenze. Il governo esamina i profili delle persone fermate e chiede di verificare se dietro gli episodi possa esserci un coordinamento. Un’ipotesi da approfondire, sulla quale al momento non vengono indicati elementi conclusivi.
Tra le opzioni considerate dall’esecutivo figurano un maggiore ricorso ai fermi e agli arresti differiti. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire nei confronti dei responsabili delle violenze, ma non è ancora definito quali modifiche potrebbero essere inserite nel provvedimento.
Anche la scelta di procedere con un decreto resta in valutazione. L’esame delle possibili disposizioni dovrà quindi chiarire sia il perimetro dell’intervento sia le modalità con cui il governo intende tradurre la linea politica annunciata da Meloni in nuove misure.
L’obiettivo dichiarato è rafforzare la risposta ai disordini. Per conoscere gli effetti concreti dell’iniziativa occorrerà però attendere la definizione del testo e le decisioni dell’esecutivo.