GUERRIGLIA IN TUTTA ITALIA, IL GOVERNO VALUTA UN DECRETO PER FERMARE I TEPPISTI UNDER 18

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Un possibile decreto dopo gli scontri di Milano, con interventi sui fermi, sugli arresti differiti e una disposizione riguardante i minori di 18 anni. Sono le ipotesi al centro del confronto aperto a Palazzo Chigi tra il governo e i responsabili della sicurezza. Giorgia Meloni riassume l’obiettivo: “Valutiamo strumenti contro chi semina caos”. Nessuna decisione è stata ancora presa e contenuti e portata delle eventuali misure restano da definire.