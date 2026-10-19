Violenze nelle piazze italiane, la precisazione di Erik Jara

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RETTIFICA AI SENSI DELL’ART. 8 L. 47/1948

In merito all’articolo pubblicato in data 18 ottobre 2026 all’indirizzo https://www.terranostranews. it/2026/10/18/proteste-ital/, il sottoscritto Erick Jara, anche in rappresentanza del movimento Nuovi Italiani, precisa e rettifica quanto segue:

1. È del tutto falsa ed infondata ogni ricostruzione che accosti il sottoscritto Erick Jara o il movimento Nuovi Italiani all’organizzazione, promozione o avallo degli scontri, dei saccheggi e delle violenze avvenute a Milano il 17 e 18 ottobre 2026, dai quali ci dissociamo in modo netto, fermo e totale.

2. Il sottoscritto ed il movimento Nuovi Italiani non hanno alcun collegamento, né organizzativo né ideologico, con il c.d. “Fronte rivoluzionario italiano” o con qualsiasi altra sigla eversiva o violenta citata nelle ricostruzioni pubblicate.

3. Ogni attività politica e sociale del sottoscritto e del movimento si è sempre svolta nel pieno rispetto delle leggi, delle istituzioni e dei principi democratici.