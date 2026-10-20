Pino Daniele è ancora tra noi: “Je so’ pazzo” sbanca i botteghini

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Je so’ pazzo” è in vetta agli incassi nel weekend 16-18 ottobre, all’esordio. Il biopic di Nicola Prosatore, con Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino Daniele, incassa 1.533.169 euro e una media di 3.931 euro in 390 cinema. La prestazione canora ha trascinato il box office, che nel fine settimana registra 7.311.696 euro per 933.754 spettatori, con un +80% rispetto all’analogo del 2025 – e +3% rispetto allo scorso weekend. Il 2026 segna 499.285.404 euro di incassi, ovvero +45% rispetto al 2025 e +44% rispetto al 2024.













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