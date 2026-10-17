Mugnano, Antonio Zingarelli invitato all’Ambasciata del Burkina Faso per commemorare Thomas Sankara: «Un orgoglio per tutta la comunità»

Il mugnanese Antonio Zingarelli, invitato all’ ambasciata del Burkina Faso per l’evento in ricordo di Thomas Sankara La nostra comunità può essere orgogliosa di Antonio Zingarelli, nostro concittadino ufficialmente invitato a partecipare a una cerimonia che rappresenta un importante riconoscimento del suo impegno per la causa dell’Africa libera, per la diffusione dei principi e dei valori incarnati da Thomas Sankara e per la sua instancabile dedizione alle battaglie in difesa degli ultimi e dei più vulnerabili. Questo invito assume un significato che va oltre il valore formale della partecipazione a una cerimonia. È un segnale di attenzione verso un percorso umano e civile che pone al centro la dignità delle persone, la giustizia sociale, la libertà dei popoli e il contrasto a ogni forma di disuguaglianza. La figura di Thomas Sankara continua a rappresentare un riferimento per quanti credono in un’Africa libera, sovrana e protagonista del proprio futuro, fondata sull’autodeterminazione, sulla giustizia e sulla solidarietà. Valori che Antonio Zingarelli ha scelto di sostenere attraverso il proprio impegno e la propria vicinanza alle cause di chi troppo spesso non ha voce. La vera grandezza di una persona si misura anche dalla capacità di dedicarsi agli altri, di difendere i diritti di chi è più fragile e di mantenere saldi i propri principi anche quando le battaglie da affrontare sono difficili e richiedono sacrificio e perseveranza. Per questo, il riconoscimento tributato ad Antonio Zingarelli rappresenta motivo di soddisfazione per l’intera comunità. La sua esperienza testimonia come l’impegno civile possa superare i confini geografici e trasformarsi in una concreta espressione di solidarietà tra i popoli. A lui va il nostro plauso per il percorso intrapreso, con l’auspicio che questo invito possa rappresentare un ulteriore stimolo a proseguire il proprio cammino al servizio della libertà, della giustizia e della dignità umana. Quando si difendono i più deboli, non si sostiene soltanto una causa: si affermano i valori più alti dell’umanità. Un motivo di orgoglio per Antonio Zingarelli e per tutta la nostra comunità.

Comunicato stampa Antonio Bova consigliere comunale