MILANO, GUERRIGLIA URBANA, DEVASTAZIONI E CARICHE ALLE POLIZIA

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Le forze dell’ordine, dopo aver sgomberato piazza del Duomo a Milano, teatro dal pomeriggio di tafferugli e scontri, stanno mandando via gli ultimi violenti che arretrano verso piazza San Babila resistendo agli idranti e facendo sassaiole a barricate con i tavolini dei bar di corso Vittorio Emanuele, l’irriconoscibile “salotto della città”. Si tratta sempre di ragazzini vestiti di nero, organizzati in gruppi senza bandiere o simboli politici.

La polizia ha liberato piazza Duomo, a Milano, avanzando lungo corso Vittorio Emanuele e utilizzando un carro idrante che ha disperso i manifestanti violenti che ancora sostavano. I rinforzi delle forze dell’ordine sono arrivati a sirene spiegate. Una ventina tra “cellulari” e jeep del Reparto mobile hanno circondato la piazza e la cattedrale, dove ancora alcune centinaia di ragazzi, di quelli che hanno dato vita alle violenze, rimanevano sul posto tra il sagrato e i portici settentrionali. La polizia è avanzata, lanciando lacrimogeni.













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