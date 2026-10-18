CAMPO LARGO E PRIMARIE. MANFREDI: “NON SARO’ IN CAMPO”

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«Per quanto riguarda il Campo Largo, la sinistra ha sempre sofferto di frazionismo, ovvero la divisione dell’atomo. Se noi invece riusciamo a fare la costruzione della molecola invece che dividere l’atomo, forse il Campo Largo può essere molto più competitivo». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenendo al 41° convegno di Capri dei giovani imprenditori di Confindustria.

Alla domanda se ci saranno le primarie nel centrosinistra, Manfredi ha risposto che «mi sembrano inevitabili. Secondo me le primarie, se fatte con lo spirito giusto e con una larga partecipazione, possono essere un’opportunità».

Su una sua possibile partecipazione, il primo cittadino di Napoli ha dichiarato di non avere «nessuna intenzione di presentarmi».

Incalzato su chi voterebbe tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, Manfredi ha dichiarato che «è una domanda molto complessa. Sono il sindaco di una coalizione molto ampia, non sono iscritto ad alcun partito. Mi spenderò perché le primarie siano le più partecipate possibile e che il centrosinistra possa vincere le elezioni. Ma lo scontro tra persone non mi appassiona».













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