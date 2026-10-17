Marano, piano antincendio del Teatro Alfieri: via libera dei Vigili del Fuoco, si avvicina la riapertura

Per il Teatro Alfieri di Marano si intravede finalmente la concreta possibilità di una riapertura. È arrivato il via libera dei Vigili del Fuoco sul fronte della prevenzione incendi, ultimo passaggio atteso dopo le verifiche disposte dall’Ufficio tecnico comunale, nel corso delle quali erano emerse alcune anomalie.

La struttura, di proprietà comunale, era rimasta chiusa proprio in seguito alle criticità riscontrate durante i controlli, con inevitabili ripercussioni sulla programmazione degli spettacoli e sulle attività culturali cittadine.

Con il superamento di questo ultimo passaggio, la riapertura potrebbe avvenire a breve, consentendo di riprendere il cartellone interrotto mesi fa e di restituire alla città uno dei suoi pochi spazi pubblici dedicati alla cultura e allo spettacolo.

Il Teatro Alfieri rappresenta infatti un presidio culturale importante per Marano, una struttura che negli anni ha ospitato iniziative, spettacoli e appuntamenti rivolti alla cittadinanza. La sua chiusura ha lasciato un vuoto nell’offerta culturale del territorio, rendendo ancora più attesa la ripresa delle attività.

Resta, tuttavia, da chiarire quale sarà il futuro gestionale della struttura. Una volta ripristinate le condizioni per la riapertura, bisognerà capire come l’amministrazione comunale intenderà procedere, sia rispetto al bando per la gestione sia in merito a eventuali nuove forme di affidamento.

Per il momento, la priorità è riaprire le porte del teatro e consentire la ripresa delle attività, restituendo alla comunità uno spazio pubblico che, dopo mesi di stop, attende di tornare a essere un punto di riferimento per la vita culturale cittadina.