Magistrati, 100mila euro di arretrati a testa: il conto da un miliardo

Nel suo articolo sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, Del Debbio insiste sul confronto con gli altri lavoratori pubblici, molti dei quali attendono i rinnovi contrattuali, e mette in discussione un sistema nel quale la giustizia amministrativa è chiamata a pronunciarsi su una materia che riguarda anche il trattamento economico dei magistrati. Un meccanismo che, secondo il giornalista, pone un problema di equità e di rapporto tra poteri dello Stato.