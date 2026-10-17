Magistrati, 100mila euro di arretrati a testa: il conto da un miliardo

Centomila euro di arretrati per ogni magistrato. E ulteriori aumenti di stipendio che potrebbero arrivare a 20mila euro l’anno. Il tutto con un conto complessivo vicino al miliardo di euro, destinato a pesare sulla manovra economica. Il caso dei maxi-adeguamenti retributivi delle toghe, che il Secolo d’Italia è stato tra i primi a rilanciare, diventa ora una polemica nazionale.
Sallusti: «Centomila euro a ogni magistrato!!!»
Non meno duro il direttore di Libero Alessandro Sallusti, che in prima pagina sul quotidiano sceglie un titolo a caratteri cubitali: «Centomila euro a ogni magistrato!!!».
Il suo ragionamento parte dalla situazione economica del Paese. Mentre il governo cerca le risorse per finanziare la manovra, osserva Sallusti, la giustizia amministrativa ha prodotto decisioni che potrebbero comportare un esborso vicino al miliardo.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews