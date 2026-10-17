Francia, proteste contro il carovita: scontri a Parigi e lacrimogeni, circa 100 fermi

Giornata di mobilitazione in tutto il Paese per riunire le diverse proteste contro il caro vita. Nella capitale la polizia interviene con lacrimogeni durante gli scontri. La protesta arriva a sei mesi dalle elezioni presidenziali.

La Francia scende in piazza contro il carovita. Una giornata di mobilitazione nazionale ha riunito diverse manifestazioni per denunciare l’aumento del costo della vita e le difficoltà economiche che colpiscono una parte crescente della popolazione.

A Parigi la situazione è degenerata in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La polizia ha utilizzato lacrimogeni per disperdere la folla, mentre nella capitale si contano già circa un centinaio di fermi.

Le proteste si inseriscono in un clima di crescente tensione sociale, con cittadini e gruppi di manifestanti che chiedono risposte concrete all’aumento dei prezzi e alla perdita del potere d’acquisto. L’obiettivo della mobilitazione è unire le diverse iniziative di protesta presenti sul territorio francese, dando maggiore forza alle rivendicazioni contro il carovita.

La giornata assume inoltre un significato politico particolare, arrivando a sei mesi dalle elezioni presidenziali. Le manifestazioni rappresentano un segnale del malcontento sociale e mettono sotto pressione le istituzioni, chiamate a confrontarsi con le preoccupazioni economiche dei cittadini.

Mentre le proteste proseguono in diverse zone del Paese, resta alta l’attenzione sugli sviluppi a Parigi, dove gli scontri e gli interventi delle forze dell’ordine hanno segnato una giornata di forte tensione.