MARADONA EL DIEGO, L’ OPERA MUSICAL PRENDE UFFICIALMENTE FORMA

Prende ufficialmente forma la produzione di “Maradona El Diego – Prima della leggenda c’era il sogno di un bambino“, nuova opera musical prodotta da Patagonia Group, che sarà in tournée in tutta Italia nel 2027. Un racconto umano potente e inedito, un viaggio emotivo capace di attraversare il cuore delle persone. Si narra la leggenda di Diego Armando Maradona, ma anche dei sogni che nascono nella polvere, di fame di riscatto, talento, cadute e della forza di rialzarsi.

È un’opera che sprigiona energia, passione ed emozione autentica.

Il progetto teatrale prende vita in una congiuntura temporale significativa: il 2026 segna il centenario della fondazione della SSC Napoli e il quarantennale dei Mondiali di Messico ’86, culminati con la vittoria dell’Argentina e segnati dal celebre quarto di finale vinto contro l’Inghilterra, con il controverso goal della “Mano de Dios”. Momento di massima consacrazione sportiva di Maradona a livello internazionale, offrendo la cornice ideale a uno spettacolo volto a ripercorrere le tappe di una figura centrale della storia contemporanea.

Il ruolo di Diego Armando Maradona è stato affidato a Lorenzo Salvetti, giovane cantautore veronese e recente vincitore del talent show Amici 2026.

La prima nazionale del kolossal musicale è fissata per il 24 febbraio 2027 al Teatro Palapartenope di Napoli, città che ha segnato i capitoli più rilevanti della carriera italiana di Maradona.

Oltre al debutto partenopeo, la produzione annuncia due serate evento di particolare rilievo che si terranno al Teatro Nuovo di Verona l’8 e 9 maggio 2027. Vogliono essere un omaggio alla città natale del cantautore protagonista dell’opera, tappa speciale in chiusura del primo anno della tournée nei principali teatri italiani e con un piano di distribuzione internazionale attualmente in fase di sviluppo.

La regia dell’opera è curata dal giovane svedese Bryan Stevenson, regista attivo nell’opera a livello internazionale.

La colonna sonora originale porta la firma del Maestro Andrea Calandrini, una delle personalità più versatili e originali della scena musicale italiana, mentre i testi, i dialoghi sono di Manolo Del Grosso. La messa in scena prevede un cast corale di oltre 30 elementi, tra cantanti, ballerini e performer.

Sul piano narrativo, l’opera si discosta dalla tradizionale cronistoria sportiva. Basato sul libro “L’Avvocato del D10S” di Angelo Pisani, storico legale del calciatore, il musical indaga l’uomo dietro la figura pubblica. Il testo si concentra sulle origini, sull’ascesa e sulle cadute di Maradona, portando in scena le fragilità umane, il bisogno di riscatto e il complesso rapporto del campione con i media, il potere e l’opinione pubblica. Si ripercorrono i passaggi salienti di una carriera e una vita uniche, vissute sempre al massimo, continuamente in prima pagina. «Ho creduto di essere io il suo avvocato, quando invece è stato probabilmente il contrario: era lui l’avvocato di noi tutti – spiega Pisani – ha difeso i deboli e ha incitato a fare delle nostre vite un capolavoro, nel bene e nel male».

Uno spettacolo pensato per le famiglie, per gli sportivi, per chi ama l’opera, il teatro, il musical e per chiunque abbia custodito almeno una volta un sogno impossibile. Perché, in fondo, non parla solo di Maradona. Parla di tutti noi.

Ed è proprio per questo che tutti, almeno una volta, dovrebbero vederlo.