“VIAGGIA CON ME”: DALLA COSTA D’AVORIO A NAPOLI, IL RACCONTO DI FEDE E VOCAZIONE DI DON ABIB

Sabato 24 ottobre, a Marano, la presentazione del libro del sacerdote ivoriano. Tra gli interventi anche quello di Alessandro Iovino, Console Onorario della Repubblica della Costa d’Avorio in Campania.

NAPOLI – Un viaggio che attraversa confini geografici, culturali e spirituali, trasformandosi in una testimonianza di fede, accoglienza e fraternità. È questo il filo conduttore di “Viaggia con me dalla Costa d’Avorio in Italia. Condivisione della mia esperienza sacerdotale”, il libro di don Abib Don, sacerdote dell’Arcidiocesi di Abidjan, che sarà presentato sabato 24 ottobre 2026, alle ore 10:30, presso la Parrocchia San Castrese di Marano di Napoli, in via Parrocchia 46.

L’opera, pubblicata dalla casa editrice Libertutti, ripercorre l’esperienza umana e sacerdotale dell’autore, originario della Repubblica della Costa d’Avorio e da cinque anni impegnato nel ministero pastorale presso la comunità parrocchiale di San Castrese, nell’Arcidiocesi di Napoli.

Un percorso che intreccia la dimensione personale della vocazione con quella universale della Chiesa, offrendo una riflessione sul valore dell’incontro tra popoli, tradizioni e culture differenti.

Don Abib, attualmente dottorando in Teologia della Vita Cristiana, indirizzo Spiritualità, presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Luigi di Posillipo, ha già pubblicato in lingua francese due opere: La messe et les chants sacrés: guide liturgique et pastoral e Foi et culture: quand le zouglou chante Dieu, oltre a diversi contributi per il Magazine della Basilica Notre-Dame de la Paix di Yamoussoukro.

Il nuovo volume, che si colloca nell’ambito della narrativa autobiografica, invita il lettore a condividere un itinerario di vita nel quale il viaggio diventa metafora della crescita umana, dell’esperienza spirituale e dell’incontro con l’altro.

«Lo scopo del racconto – spiega l’autore – è immergere il lettore nella mia esperienza partendo da dove vengo, la Costa d’Avorio, a dove sono stato accolto, l’Italia, precisamente Napoli, a fare la propria esperienza, cioè a viaggiare».

GLI INTERVENTI ALLA PRESENTAZIONE

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di don Luigi Merluzzo, parroco della Parrocchia San Castrese; Fabio Cutolo, archivista della Diocesi di Pozzuoli e rappresentante della casa editrice Libertutti; e Alessandro Iovino, Console Onorario della Repubblica della Costa d’Avorio in Campania.

Seguiranno gli interventi di Valerio Petrarca, docente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, autore anche della prefazione al volume; padre Luigi Borriello, OCD, docente emerito della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Luigi; e dello stesso don Abib Don, autore del libro.

A moderare l’incontro sarà Angela Mallardo, dell’Associazione San Isidoro.

La presentazione sarà accompagnata dagli interventi musicali della Schola Cantorum Vox Caelestis.

LA DICHIARAZIONE DEL CONSOLE ONORARIO ALESSANDRO IOVINO

Particolare significato assume la partecipazione del Console Onorario della Repubblica della Costa d’Avorio in Campania, Alessandro Iovino, che ha voluto sottolineare il valore culturale, umano e spirituale dell’iniziativa.

«Sono particolarmente onorato di partecipare alla presentazione di questo libro, che rappresenta una preziosa testimonianza di fede, vocazione e incontro tra culture. Il percorso umano e sacerdotale di don Abib racconta quanto il ministero pastorale possa diventare uno straordinario strumento di dialogo, integrazione e fraternità tra i popoli.

Come Console Onorario della Repubblica della Costa d’Avorio in Campania, considero questa esperienza un esempio concreto dei profondi legami spirituali e culturali che uniscono il popolo ivoriano alla nostra terra. La presenza di sacerdoti come don Abib costituisce una ricchezza non soltanto per le comunità ecclesiali, ma per l’intera società, perché testimonia come l’incontro tra identità differenti possa generare autentiche occasioni di crescita reciproca.

Napoli è storicamente una città di accoglienza, di dialogo e di contaminazioni culturali. La testimonianza di don Abib ci ricorda che la fede non conosce frontiere e che il servizio agli altri rappresenta uno dei linguaggi più universali attraverso cui costruire ponti tra i popoli. Sono convinto che questo libro possa contribuire a far conoscere sempre meglio la ricchezza umana e spirituale della Costa d’Avorio, rafforzando quel legame di amicizia e cooperazione che, anche attraverso il mio incarico consolare, desidero continuare a promuovere».

UN PONTE CULTURALE E SPIRITUALE TRA DUE PAESI

La presentazione del volume rappresenta anche un’occasione per riflettere sul contributo delle comunità africane alla vita religiosa, culturale e sociale del territorio campano.

La storia di don Abib si inserisce infatti in una più ampia esperienza di scambio e collaborazione tra la Chiesa africana e quella italiana, evidenziando il ruolo della formazione teologica e del ministero sacerdotale nella costruzione di relazioni fondate sulla conoscenza reciproca e sulla solidarietà.

Il libro vuole essere non soltanto il racconto di un’esperienza individuale, ma anche un invito a guardare all’incontro tra culture come a un’opportunità di arricchimento umano e spirituale.

Al termine della presentazione è previsto un momento di incontro con l’autore, con il firmacopie e l’apertura ufficiale delle vendite del volume, disponibile al prezzo di 15 euro.

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre 2026, alle ore 10:30, presso la Parrocchia San Castrese, in via Parrocchia 46, a Marano di Napoli.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.