Come in quelle barzellette, ma stavolta non c’è assolutamente nulla da ridere, ad Allegri glielo hanno detto subito che c’era una bella notizia e una brutta. E per tenersi l’umore più o meno addolcito, lui ha cominciato da quella negativa. “De Bruyne è affaticato e non conviene rischiarlo”. Così sarà: per Reggio Emilia, nel pomeriggio, KDB non potrà esserci, non è il caso di azzardare e perderlo per un (bel) po’. E visto che ha già dato, eccome, lui resterà a casa e Anguissa andrà in campo, in quello che è una specie di turnover obbligato. A metà campo il Napoli è di nuovo all’emergenza, quasi al collasso, ha i calciatori contati (con Anguissa, ci saranno Gilmour e McTominay) ed ha il terrore di doversi ritrovare a inventarsi una vita nuova, perché non si sa mai cosa possa succedere. La buona notizia è la conferma che tra una settimana ci saranno – ci dovrebbero essere – Di Lorenzo e Badiashile e almeno là dietro si potrà “armeggiare” per mettere assieme qualche rotazione e far risparmiare chi ha corso come un matto. Con il Sassuolo, Allegri va ancora di 4-3-3, più o meno con gli stessi di Manchester, l’unico cambio sarebbe proprio quello di De Bruyne, e dunque: ballottaggi in fascia destra, in difesa, Spinazzola e Favasuli, con il primo in vantaggio, nonostante un minutaggio alto nelle ultime due gare; a sinistra, ci va Olivera, e in mezzo resta Beukema – convincente in Champions, al fianco di Rrahmani. Poi, la solita carenza in panchina e l’abbondanza in infermeria: ma questa non è poi una notizia, né bella e né buona. È un’ovvietà ormai.