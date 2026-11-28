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Gianni De Gennaro sarebbe morto proprio come tutto fa pensare: sparandosi un colpo di pistola alla testa. Arriva il primo responso dalle ”attività preliminari” svolte durante l’autopsia: sul corpo dell’ex prefetto non sono state trovate lesioni riconducibili a terze persone. Un’informazione quasi scontata ma importante perché a certificarlo sono delle esperte, Beatrice Defraia, definita da chi è del settore “la più brava” sul campo a Firenze, direttrice dell’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Careggi, e Andrea Paterna, dottoressa dell’Istituto di Medicina Legale di Siena.

Gli accertamenti sul corpo dell’ex capo della polizia trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa nel Grossetano, è iniziata stamane all’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, ed è terminato in serata. È stato “molto approfondito”, perché anche la procuratrice di Grosseto, Maria Navarra, è determinata ad andare a fondo per evitare che restino ombre considerando la caratura del personaggio e il contesto delicatissimo, quello di un’indagine per mafia. L’accertamento rientra nell’inchiesta della Procura di Grosseto per il reato di istigazione al suicidio, a carico di ignoti, e dovrà contribuire a ricostruire le circostanze della morte, in particolare a stabilire con maggiore precisione l’orario del decesso. “I medici legali ai quali la Procura della Repubblica di Grosseto ha affidato l’incarico peritale hanno escluso, dalle preliminari attività eseguite, segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo”, si legge in una nota della Procura di Grosseto sui primi esiti dell’autopsia.

Non sono ancora stati svolti i test tossicologici dai quali ci si attende una risposta per capire se De Gennaro avesse assunto sostanze particolari o qualcun altro, in un’ipotesi molto marginale, possa avergliele somministrate. Al termine degli accertamenti, sono state avviate le procedure necessarie per la restituzione della salma ai familiari e la preparazione del feretro. Verso le ore 19 il feretro ha lasciato Careggi in direzione di Roma. Domani, dalle ore 9 alle 17, il feretro sarà esposto nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca a Roma, per l’ultimo saluto. I funerali sono fissati per lunedì 30 novembre alle 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla cerimonia.













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