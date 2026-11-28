Gianni De Gennaro sarebbe morto proprio come tutto fa pensare: sparandosi un colpo di pistola alla testa. Arriva il primo responso dalle ”attività preliminari” svolte durante l’autopsia: sul corpo dell’ex prefetto non sono state trovate lesioni riconducibili a terze persone. Un’informazione quasi scontata ma importante perché a certificarlo sono delle esperte, Beatrice Defraia, definita da chi è del settore “la più brava” sul campo a Firenze, direttrice dell’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Careggi, e Andrea Paterna, dottoressa dell’Istituto di Medicina Legale di Siena.
Non sono ancora stati svolti i test tossicologici dai quali ci si attende una risposta per capire se De Gennaro avesse assunto sostanze particolari o qualcun altro, in un’ipotesi molto marginale, possa avergliele somministrate. Al termine degli accertamenti, sono state avviate le procedure necessarie per la restituzione della salma ai familiari e la preparazione del feretro. Verso le ore 19 il feretro ha lasciato Careggi in direzione di Roma. Domani, dalle ore 9 alle 17, il feretro sarà esposto nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca a Roma, per l’ultimo saluto. I funerali sono fissati per lunedì 30 novembre alle 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla cerimonia.