Venti arresti eseguiti all’alba di oggi dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino, impegnati in una vasta operazione contro il narcotraffico internazionale. Il blitz è stato condotto con il supporto dei reparti territoriali e delle unità speciali dell’Arma.

A eseguire il provvedimento sono stati i militari dell’Arma, dando attuazione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea.

Il provvedimento riguarda venti persone, ritenute dagli inquirenti coinvolte in un’organizzazione specializzata nel traffico internazionale di cocaina. Secondo la ricostruzione investigativa, il gruppo sarebbe stato strutturato come una vera e propria holding criminale, con ruoli distinti tra presunti vertici e gregari.

Oltre all’accusa di traffico internazionale di stupefacenti, agli indagati vengono contestati anche i reati di detenzione e porto abusivi di armi da fuoco.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati questa mattina alle ore 10 nel corso di una conferenza stampa convocata negli uffici della Procura di Napoli. A fornire ulteriori informazioni sarà il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri.

L’inchiesta punta a fare luce sull’organizzazione, sulla rete dei presunti trafficanti e sui canali attraverso i quali sarebbe stata gestita l’importazione e la distribuzione della cocaina. Ulteriori particolari emergeranno nel corso della conferenza stampa.