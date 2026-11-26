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Un patrimonio immobiliare del valore stimato di circa 8 milioni di euro è finito sotto sequestro su disposizione del Tribunale di Napoli Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) partenopea. A eseguire il provvedimento sono stati i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli.

Il destinatario della misura è un imprenditore campano attivo nei comparti edilizio-immobiliare e della ristorazione, già condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione e in materia urbanistica, e destinatario di una condanna definitiva nel 2020 a 7 anni e 4 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori.













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