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Scuole chiuse domani, giovedì 26 novembre, in numerosi comuni della Campania a causa del maltempo. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo di livello arancione in sei delle otto zone in cui è suddiviso il territorio regionale, spingendo diversi sindaci a firmare ordinanze per la sospensione delle attività didattiche.

Ecco l’elenco aggiornato dei comuni nei quali è stata disposta la chiusura delle scuole.

Scuole chiuse per maltempo in Campania: l’elenco dei comuni

In provincia di Napoli sono numerosi i Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani, giovedì 26 novembre.

Tra questi figurano: Afragola, Bacoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Giugliano in Campania, Ischia, Calvizzano, Qualiano, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana, Sorrento e Torre del Greco.

La decisione riguarda dunque anche l’area a nord di Napoli, con Marano, Mugnano e Giugliano, oltre a Pozzuoli e agli altri comuni dell’area flegrea e della penisola sorrentina.

Scuole chiuse anche nel Comune di Salerno e, in provincia, a Sapri, Vibonati e Casaletto Spartano.

L’elenco è in aggiornamento e potrebbe ampliarsi nelle prossime ore con la firma di nuove ordinanze da parte dei sindaci.

Le previsioni meteo di domani, giovedì 26 novembre

Secondo le previsioni de iLMeteo.it, sull’Italia continuerà a transitare una perturbazione che porterà piogge abbondanti e nevicate sulle Alpi.

Per la giornata di domani sono previsti temporali sulla Lombardia, sulle regioni del Nordest e lungo le aree tirreniche, mentre le precipitazioni saranno meno diffuse sulle altre zone del Paese.

Le temperature massime saranno in diminuzione nelle aree interessate dalle precipitazioni, mentre le minime registreranno un temporaneo aumento. Dal fine settimana è atteso invece un sensibile e ulteriore calo termico.













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