Nelle lettere lasciate prima di togliersi la vita, l’ex capo della Polizia respinge le accuse di depistaggio sulla strage di via D’Amelio e punta il dito contro il procuratore Salvatore De Luca. «Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni». Quattro missive, due destinate alla pubblicazione e altrettante riservate ai familiari e al suo storico collaboratore.

«Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare». È una frase durissima, carica di rabbia e amarezza, quella che Gianni De Gennaro ha affidato a una delle lettere scritte prima di togliersi la vita. Un’accusa indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, protagonista dell’inchiesta che ha coinvolto l’ex capo della Polizia per il presunto depistaggio sulle indagini relative alla strage di via D’Amelio.

De Gennaro, nelle sue ultime parole, respinge con forza le contestazioni mosse dalla magistratura nissena e contesta radicalmente l’impostazione dell’inchiesta. Proprio De Luca aveva chiesto il suo arresto insieme a quello di due suoi storici collaboratori, Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi.

Nelle missive emerge tutto il peso di una vicenda giudiziaria che, secondo quanto traspare dagli scritti, avrebbe provocato nell’ex dirigente dello Stato un tormento sempre più difficile da sopportare.

«Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni», ribadisce De Gennaro, rivendicando la propria fedeltà alle istituzioni e respingendo le accuse che hanno investito la sua figura.

Quattro lettere prima della morte

Sono quattro le lettere lasciate da De Gennaro: due di carattere ufficiale, una delle quali destinata espressamente a chi avrebbe voluto pubblicarla, e altre due di natura privata.

Una era indirizzata al custode Giuseppe Soccu, persona che lavorava da anni per lui e con la quale aveva costruito nel tempo un rapporto di amicizia. Nella lettera gli affidava la prosecuzione delle attività dell’azienda agricola e gli raccomandava di continuare a prendersi cura dei cani che aveva sempre accudito personalmente.

L’altra era destinata ai familiari. Missive che la famiglia intende ora leggere e custodire, anche per rispettare le ultime volontà dell’uomo.

Da quanto emerge, nelle lettere private ci sarebbero soprattutto parole d’affetto rivolte alle persone che gli erano rimaste accanto durante gli ultimi mesi, segnati da una vicenda giudiziaria particolarmente pesante.

Il peso dell’inchiesta su via D’Amelio

Il nodo centrale resta l’indagine della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio delle investigazioni relative alla strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.

Un capitolo delicatissimo della storia giudiziaria italiana, sul quale continuano a concentrarsi interrogativi e accertamenti.

De Gennaro ha scelto, nelle sue ultime comunicazioni, di affidare alla carta la propria difesa, contestando duramente l’operato dei magistrati e soprattutto del procuratore De Luca.

Le sue parole restituiscono il quadro di un uomo che si sentiva profondamente colpito dalle accuse e che rivendicava fino all’ultimo di avere agito nell’interesse dello Stato.

Le lettere assumono così anche il valore di una testimonianza personale sul dramma vissuto negli ultimi mesi. Resta naturalmente distinto il piano delle accuse contenute negli scritti da quello degli accertamenti giudiziari, ai quali spetta stabilire eventuali responsabilità.

Ma quella frase rivolta al procuratore, «Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare», è destinata a lasciare un segno profondo in una vicenda che riporta al centro una delle pagine più oscure della storia repubblicana e della ricerca della verità sulla strage di via D’Amelio.