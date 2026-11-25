Repubblica, con un articolo firmato da Alessio Gemma, accende i riflettori sulla vicenda dei corsi di formazione destinati ai disoccupati e finanziati con fondi regionali. Tra i nomi presenti negli elenchi spunta anche un familiare del consigliere regionale Rosario Andreozzi di Alleanza Verdi e Sinistra. Fratelli d’Italia presenta un esposto, mentre il segretario del Pd Dinacci definisce l’intera vicenda «non edificante».

È il quotidiano la Repubblica, in un articolo a firma di Alessio Gemma, a sollevare il caso relativo alla presenza di esponenti politici e persone a loro vicine nei corsi di formazione professionale destinati ai disoccupati e finanziati dalla Regione Campania.

Al centro della vicenda ci sono gli elenchi dei partecipanti ai percorsi formativi, nei quali, secondo quanto riportato dal quotidiano, figurerebbero anche nominativi riconducibili ad ambienti politici. In particolare, avrebbe attirato l’attenzione la presenza del nipote di Rosario Andreozzi, consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra.

Una circostanza che ha immediatamente alimentato interrogativi e polemiche sull’opportunità delle partecipazioni e sulle modalità di accesso ai corsi finanziati con risorse pubbliche.

A intervenire sulla vicenda è anche Fratelli d’Italia, che ha presentato un esposto chiedendo di fare chiarezza sulla gestione dell’iniziativa e sulle eventuali irregolarità da verificare.

Non sono mancate le prese di posizione all’interno dello stesso centrosinistra. Il segretario del Partito Democratico, Dinacci, ha commentato la vicenda con parole significative: «Tutta la vicenda non è edificante».

Un giudizio che evidenzia l’imbarazzo politico suscitato dalla questione e la necessità di chiarire ogni aspetto relativo alla partecipazione ai percorsi formativi.

La questione centrale riguarda la trasparenza nell’utilizzo dei finanziamenti regionali e la garanzia che opportunità destinate a persone disoccupate siano accessibili sulla base di criteri chiari, pubblici e uguali per tutti.

Quando vengono impiegate risorse pubbliche per sostenere la formazione e favorire l’inserimento lavorativo, è fondamentale che non sorgano dubbi su possibili corsie preferenziali o trattamenti di favore.

Al momento, la presenza di un familiare di un esponente politico negli elenchi non costituisce di per sé la prova di un illecito. Saranno gli eventuali accertamenti a stabilire se le procedure siano state rispettate.