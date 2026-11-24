Il Napoli torna da Manchester con un pareggio che lascia un pizzico di rammarico, ma soprattutto tante indicazioni positive. Gli azzurri di Massimiliano Allegri chiudono sul pari una sfida intensa e combattuta, nella quale sono riusciti per ben due volte a portarsi in vantaggio grazie alle reti di Hojlund e Lang, prima di essere raggiunti dagli inglesi.
Una prestazione di carattere, personalità e qualità, con il Napoli capace di giocare alla pari contro un avversario di grande livello e di dimostrare di poter dire la sua anche in una competizione impegnativa come la Champions League.
Resta inevitabilmente il dispiacere per qualche errore di troppo, pagato a caro prezzo e risultato decisivo nel consentire agli avversari di rientrare in partita. Con un pizzico di attenzione in più, gli azzurri avrebbero potuto portare a casa un risultato ancora più prestigioso.
Ma al di là dei dettagli da correggere, il bilancio è positivo. Questo pareggio rappresenta molto più di un semplice punto in classifica: è una bella iniezione di fiducia, un segnale importante per il gruppo e una conferma del valore della squadra.
La Champions non concede sconti e ogni dettaglio può fare la differenza. Il Napoli lo sa, ma da Manchester torna con la consapevolezza di potersela giocare contro tutti. Un punto che fa classifica, ma soprattutto morale.