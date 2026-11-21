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– Un prestigioso riconoscimento accademico per celebrare un legame profondo con il capoluogo partenopeo. Giovedì 26 novembre, l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli conferirà la laurea magistrale honoris causa al celebre regista di origine turca, naturalizzato italiano, Ferzan Özpetek.

I dettagli della cerimonia e il titolo conferito

L’evento si svolgerà nell’Aula Magna dell’ateneo al Corso Vittorio Emanuele e sarà presieduto dal Rettore Lucio d’Alessandro. Al cineasta sarà attribuito il titolo accademico ad honorem in Digital Humanities, Beni Culturali e Materie Letterarie.

La commissione di laurea, guidata dal Rettore, vedrà la partecipazione di numerosi docenti e direttori di dipartimento dell’università napoletana, tra cui Enricomaria Corbi (Scienze formative, psicologiche e della comunicazione), Tommaso Edoardo Frosini (Scienze giuridiche ed economiche) e Paola Villani (Scienze umanistiche), affiancati da Ilaria Caggiano, Titta Fiore, Gianluca Genovese, Paola Giordano, Nicola Giuliano, Arturo Lando, Fulvio Macciardi, Roberta Metafora, Margherita Musello, Gianfranco Pannone, Antonio Parlati, Marco Salvatore, Pasquale Scialò e Natascia Villani.













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