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La rivoluzione di Soresa arriva mentre restano pesanti le ombre dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Al centro della vicenda giudiziaria ci sono anche le presunte tangenti legate agli appalti della società regionale che gestisce gli acquisti e le procedure di gara della sanità campana. Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori figurano 20mila euro che sarebbero stati destinati all’allora presidente Tommaso Casillo, nascosti in un pacco natalizio, e altri 30mila euro che sarebbero stati destinati a Massimo Sibilio, dipendente di Soresa coinvolto nella procedura.

È su questo sfondo che il presidente della Regione Roberto Fico ha deciso di azzerare i vertici della partecipata, dopo le dimissioni dell’intero Consiglio di amministrazione. Un cambio di governance che Palazzo Santa Lucia presenta come l’avvio di una nuova fase, ma che non ferma le polemiche politiche. Forza Italia contesta infatti le scelte del governatore e mette in discussione la discontinuità annunciata.

I soldi e la ricostruzione investigativa

Uno dei passaggi più delicati dell’inchiesta riguarda la gara per il servizio di raccolta dei rifiuti a Somma Vesuviana. Secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbero state previste diverse somme per ottenere informazioni e interventi sulla procedura.

In particolare, 20mila euro sarebbero stati destinati a Tommaso Casillo, allora presidente di Soresa. La somma, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata consegnata il 23 dicembre 2025, nascosta in un pacco natalizio.

Altri 30mila euro sarebbero stati destinati a Massimo Sibilio, dipendente della società regionale e coinvolto nella fase di affidamento della gara. Una somma distinta da quella attribuita a Casillo.

Nella ricostruzione investigativa compare anche una cifra di 100mila euro che sarebbe stata destinata a Nicola Boccia, funzionario del Comune di Somma Vesuviana, in relazione a presunte informazioni e interventi nella preparazione della procedura.

Si tratta di contestazioni investigative che dovranno essere verificate nelle sedi giudiziarie e che non equivalgono a responsabilità definitivamente accertate.

Il nuovo Cda nominato da Fico

Con il decreto presidenziale numero 83, firmato ieri, il governatore Roberto Fico ha designato i tre componenti del nuovo Consiglio di amministrazione di Soresa per il triennio 2026-2028.

Alla presidenza arriva Angelo Spirito, già presidente di sezione della Corte di Cassazione. Con lui siederanno Jonathan Franz Pratschke, docente di sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università Federico II, e Silvia Tuccillo, professoressa di diritto amministrativo e pubblico nello stesso ateneo.

Le designazioni dovranno essere formalizzate dall’assemblea della società, di cui la Regione Campania è socio unico.

Da Palazzo Santa Lucia viene sottolineato che la scelta punta a inaugurare una nuova fase, attraverso una governance caratterizzata da competenze tecniche, giuridiche e organizzative. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il ruolo strategico della partecipata a sostegno del sistema sanitario regionale, garantendo solidità amministrativa, correttezza delle procedure e tutela dell’interesse pubblico.

Le dimissioni dopo il terremoto giudiziario

Il rinnovo dei vertici arriva dopo le dimissioni dell’intero precedente Consiglio di amministrazione. Il primo a lasciare è stato il presidente Tommaso Casillo, seguito dai consiglieri Tommaso Amabile e Assunta Tartaglione. Le dimissioni hanno determinato, in base allo statuto societario, la decadenza dell’intero organo amministrativo.

L’inchiesta della Dda ha acceso i riflettori sul sistema degli affidamenti e dei contratti pubblici, in un settore nel quale Soresa ricopre un ruolo centrale. La società regionale gestisce infatti una parte rilevante degli approvvigionamenti di beni e servizi destinati alle aziende sanitarie e ospedaliere della Campania, movimentando ingenti risorse pubbliche.

La questione non riguarda soltanto le singole contestazioni, ma anche il funzionamento dei controlli e la capacità della struttura di garantire trasparenza nelle procedure.

Forza Italia attacca: «Nessuna discontinuità»

Le nuove nomine hanno provocato la reazione immediata di Forza Italia. Il segretario regionale Fulvio Martusciello concentra le proprie critiche soprattutto sulla designazione di Silvia Tuccillo, legale che ha assistito il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in un procedimento davanti alla Corte dei conti, conclusosi con il ricorso al rito abbreviato.

«Pessima scelta indicare per il Cda di Soresa l’avvocato che ha difeso Gaetano Manfredi davanti alla Corte dei conti in un procedimento in cui poi il sindaco ha patteggiato», attacca l’europarlamentare azzurro.

Martusciello contesta anche l’impianto complessivo delle nomine: «Purtroppo la novità e la discontinuità che ci aspettavamo non sono arrivate e il Cda di Soresa si trasforma in un cimitero degli elefanti».

L’esponente di Forza Italia parla inoltre di «un nome bocciato dalla Conferenza Stato-Regioni» e critica la gestione della precedente fase amministrativa, sostenendo che non sarebbero state fornite spiegazioni sufficienti su gare e contratti.

«La classe dirigente selezionata da Fico non è all’altezza delle sfide e i meccanismi con cui viene individuata sono oscuri», conclude.

La prova della trasparenza

Il nuovo Consiglio di amministrazione si trova ora davanti a una sfida che va oltre il semplice avvicendamento dei vertici. La vicenda dei presunti pagamenti, compresi i 20mila euro che secondo l’accusa sarebbero stati destinati a Casillo e i 30mila attribuiti a Sibilio, rende centrale la necessità di fare chiarezza sulle procedure e sui meccanismi di controllo.

Per Fico il banco di prova sarà dimostrare che il cambio di governance corrisponda a una reale discontinuità amministrativa. Per Soresa, invece, la priorità è recuperare credibilità e garantire che gli appalti della sanità campana siano gestiti con trasparenza, tracciabilità e controlli rigorosi.













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