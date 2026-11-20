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Il Napoli prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Gli azzurri sono attesi sabato alle 20.45 dal Torino allo stadio Diego Armando Maradona, in una gara per la quale la squadra ha ripreso il lavoro sul campo con il gruppo al completo dopo gli impegni delle nazionali.

La seduta si è svolta nel pomeriggio ed è stata articolata in una prima fase di attivazione, seguita da esercitazioni tecniche e lavoro tecnico-tattico. Tutti i calciatori impegnati con le rispettive selezioni sono infatti rientrati e si sono nuovamente aggregati alla squadra.

Meret, gli esami evidenziano una frattura

La notizia più preoccupante riguarda però Alex Meret. Il portiere azzurro ha riportato un trauma durante una seduta di allenamento e si è sottoposto ad accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital.

Gli esami hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Per il calciatore è già iniziato il percorso riabilitativo, dopo la diagnosi arrivata in seguito agli accertamenti medici.

Uno stop che rappresenta una tegola per il Napoli proprio nella fase di preparazione alla sfida contro il Torino. Mentre il gruppo continua a lavorare in vista dell’appuntamento del Maradona, l’attenzione resta sulle condizioni del portiere e sul suo percorso di recupero.













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