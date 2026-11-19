Dalla Terra dei Fuochi alla Terra Felix, passando per il calcio. Il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli compie un passo decisivo: ieri, a Napoli, è stato firmato dal notaio l’atto per l’acquisto dei terreni nell’area di Pozzonuovo-Cardinale, a Qualiano. Aurelio De Laurentiis ha dunque concluso l’operazione immobiliare che apre la strada alla realizzazione della futura casa degli allenamenti del club azzurro. Presente alla firma anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che tra un anno terminerà il proprio mandato amministrativo e che ha seguito da vicino le interlocuzioni con la società partenopea.

La notizia segna una svolta per un progetto di cui si discute da tempo e che Terranostranews aveva già raccontato nei dettagli circa due mesi fa, anticipando il possibile investimento, la localizzazione dell’intervento e soprattutto il ruolo della Zes, la Zona economica speciale, nell’iter per la trasformazione urbanistica dei terreni agricoli. Un passaggio fondamentale per rendere possibile un’opera di queste dimensioni.

Il nodo ambientale e le parole di De Laurentiis

Nel corso delle interlocuzioni, il presidente del Napoli ha affrontato anche il tema ambientale, particolarmente delicato in un territorio per anni associato all’emergenza della Terra dei Fuochi. De Laurentiis ha chiarito che nella zona sono presenti ex discariche, ma ha escluso la presenza di rifiuti radioattivi. Una precisazione importante per un’area che guarda alla possibilità di una nuova stagione di sviluppo, pur nella necessità di mantenere alta l’attenzione sulle verifiche ambientali e sulle condizioni dei terreni.

Dieci campi e una vera cittadella sportiva

Il progetto prevede una struttura moderna e articolata: dieci campi da calcio, palestre, spogliatoi, foresteria e un impianto dedicato alle competizioni della Youth League. Non un semplice centro di allenamento, dunque, ma una vera cittadella sportiva nella quale concentrare le attività della prima squadra e del settore giovanile.

L’investimento consentirebbe al Napoli di dotarsi di una struttura all’avanguardia, alternativa all’attuale centro di Castel Volturno, con spazi progettati per rispondere alle esigenze del calcio professionistico moderno.

Lavori da gennaio e nuove trattative sui terreni

La tabella di marcia indicata prevede l’avvio dei lavori già a gennaio. Parallelamente, De Laurentiis starebbe portando avanti ulteriori trattative per acquisire altri terreni nella stessa zona, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’area destinata al progetto. Un’operazione che potrebbe dare ancora maggiore consistenza alla cittadella sportiva.

Resta centrale il percorso amministrativo, a partire dagli strumenti urbanistici e dalle procedure legate alla Zes, che potrebbero consentire il cambio di destinazione d’uso dei suoli e accelerare la realizzazione dell’intervento.

Un’occasione per tutta l’Area Nord

La ricaduta dell’investimento potrebbe andare ben oltre i confini di Qualiano. Il Comune guidato da De Leonardis sarebbe il principale beneficiario dell’operazione, ma a trarne vantaggio potrebbero essere anche i territori limitrofi: Villaricca, Giugliano, Marano e Quarto.

Un centro sportivo di questa portata significa potenziali nuovi posti di lavoro, servizi, attività economiche, maggiore visibilità e un possibile miglioramento delle infrastrutture. Attorno al Napoli potrebbe svilupparsi un indotto fatto di strutture ricettive, ristorazione, commercio e servizi.

Per Qualiano, in particolare, si presenta l’opportunità di cambiare prospettiva: da territorio troppo spesso raccontato soltanto attraverso le sue criticità ambientali a possibile punto di riferimento sportivo dell’area metropolitana.

La firma dal notaio rappresenta il passaggio concreto che mancava. Ora la sfida sarà trasformare l’acquisto dei terreni in un cantiere e, soprattutto, fare in modo che l’arrivo del Napoli produca benefici duraturi per l’intera Area Nord. Una partita che, questa volta, si giocherà anche fuori dal campo.