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“Dalla sanità al lavoro, dalle bonifiche alla legalità: rilanciamo l’impegno sui territori. Le ultime inchieste dimostrano quanto sia urgente difendere le istituzioni dagli intrecci tra politica e affari”

Napoli, 18 novembre 2026 – “Accolgo con orgoglio, ma soprattutto con enorme senso di responsabilità, la nomina a segretario regionale di Più Uno in Campania. Un incarico che dà nuovo slancio a un impegno che il nostro partito porta avanti da tempo sul territorio, accanto ai cittadini e alle loro difficoltà. La Campania deve tornare a essere una terra capace di garantire diritti, lavoro, sicurezza e opportunità. Le ultime inchieste giudiziarie, con i presunti intrecci tra politica, affari e criminalità organizzata, dimostrano quanto sia sempre più urgente potenziare il sistema di trasparenza delle istituzioni, schermandole da interessi particolari e possibili infiltrazioni”. Lo dichiara Andrea Caso, già deputato e componente della Commissione parlamentare Antimafia, nominato segretario regionale del partito fondato da Ernesto Maria Ruffini.

“Basta liste d’attesa interminabili nella sanità, terre ancora da bonificare e giovani costretti a cercare altrove il proprio futuro”, prosegue Caso. “Servono lavoro stabile, rilancio industriale, sicurezza e un impegno concreto contro la criminalità organizzata e la violenza giovanile. Continueremo a incontrare categorie produttive, associazioni, lavoratori e singole realtà territoriali, ascoltando direttamente le esigenze delle comunità e trasformandole in proposte concrete. Il crescente astensionismo racconta una frattura profonda tra cittadini e istituzioni. Vogliamo contribuire a ricucirla – conclude il neo segretario regionale di Più Uno – rafforzando in Campania il progetto nazionale di Ernesto Maria Ruffini, fondato su partecipazione, diritti e uguaglianza. La politica deve tornare nelle strade, nei quartieri, nei luoghi di lavoro. Non vogliamo parlare al posto dei cittadini, ma fare in modo che la loro voce arrivi dove si prendono le decisioni”.













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