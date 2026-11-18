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Due anni di reclusione ciascuno per la morte del figlio di 14 anni. È la condanna inflitta a Luigi Gianello e Martina Binotto, i genitori di Francesco, deceduto nel gennaio 2024 per un osteosarcoma al femore. La Corte d’Assise di Vicenza ha riqualificato il reato contestato alla coppia, passando dall’iniziale accusa di omicidio volontario con dolo eventuale a quella di omicidio colposo. La diversa qualificazione giuridica ha portato a una pena molto più contenuta rispetto ai 14 anni di carcere per ciascun genitore chiesti dal pubblico ministero Paolo Fietta al termine della requisitoria. La riqualificazione era stata sollecitata anche dalle difese durante il procedimento. In sede di replica, inoltre, il pm aveva prospettato la possibilità di valutare altre ipotesi di reato, tra cui la morte come conseguenza di altro reato o l’abbandono di minore. La Corte ha applicato lo sconto di pena previsto per il rito alternativo.

Il rifiuto delle cure

Al centro del processo c’è il percorso seguito dai genitori dopo la diagnosi di Francesco. Il ragazzo era affetto da un osteosarcoma, un tumore maligno che colpisce il tessuto osseo. La malattia era stata individuata nel 2022 all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, dove i medici avevano indicato gli accertamenti e le terapie da seguire, a partire dalla biopsia. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Gianello e Binotto avrebbero però rinunciato alle cure della medicina ufficiale, affidandosi al cosiddetto metodo Hamer.













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