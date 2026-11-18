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Un Mikhail Andropov esiste davvero, ma non è quello che ha firmato la valanga di falsi allarmi bomba che per due giorni hanno scatenato il caos nelle scuole italiane. Si chiama G.B., è un cittadino statunitense di Phoenix, in Arizona, ed è stato lui a contattare, fra gli altri, l’ambasciata italiana a Washington quando una valanga di haters ha iniziato a bombardarlo di messaggi.

Assai indispettito e forse anche preoccupato, con tanto di pec si è rivolto all’ambasciata per chiarire l’equivoco e dichiararsi assolutamente estraneo alla campagna di swatting, di cui non sapeva assolutamente nulla. La segnalazione è stata immediatamente trasmessa al centro operativo per la sicurezza cibernetica di Napoli, che con il coordinamento della procura, si è mossa per le verifiche.

Grazie all’attivazione dei canali internazionali, gli investigatori dopo aver individuato e localizzato l’uomo, lo hanno a lungo sentito insieme ai colleghi dell’Fbi per verificare la sua versione. È stato lui, ha confermato, a chiedere aiuto all’ambasciata quando ha iniziato a ricevere valanghe di richieste di contatto da studenti italiani che lo accusavano delle ondate di falsi allarmi bomba. Ma a quegli episodi, ha confermato l’Fbi, lui è totalmente estraneo. Per lui Mikhail Andropov è solo uno pseudonimo che usa sui social, ma in tanti hanno pensato che fosse davvero lui.













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