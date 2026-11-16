Marano, trionfo della New Body and Soul al Campionato Nazionale ASI: pioggia di medaglie per gli atleti di Kung Fu

Straordinario risultato per la palestra New Body and Soul di Marano, protagonista assoluta al Campionato Nazionale ASI di Kung Fu, disputato il 14 novembre 2026 a Veroli, in provincia di Frosinone. Gli atleti della scuola maranese hanno conquistato un numero impressionante di medaglie, portando la propria società ai vertici della classifica nazionale per numero di medaglie d’oro.

Guidati dai maestri Stefano Catone e Mikaela Campochiaro, i giovani atleti si sono distinti nelle diverse discipline della competizione, tra cui Tui Shou, Duan Bing e Tao Lu, con prove a mani nude e con armi. Prestazioni di grande livello, frutto di preparazione, sacrificio e costanza negli allenamenti.

Un medagliere eccezionale, che testimonia la qualità del lavoro svolto dalla scuola e la determinazione dei suoi allievi.

Ecco i risultati conquistati dai partecipanti:

Martina Rasi: 3 medaglie d’oro.

3 medaglie d’oro. Alessio De Simone: 3 medaglie d’oro.

3 medaglie d’oro. Christian Addesso: 3 medaglie d’oro.

3 medaglie d’oro. Flavio Carraturo: 4 ori e 2 argenti.

4 ori e 2 argenti. Salvatore Esposito: 1 oro e 5 argenti.

1 oro e 5 argenti. Luca Limone: 2 ori e 1 argento.

2 ori e 1 argento. Carlo Varriale: 2 ori e 1 argento.

2 ori e 1 argento. Giovanni Speranza: 2 ori e 1 argento.

2 ori e 1 argento. Giuseppe Iorio: 2 ori e 1 argento.

2 ori e 1 argento. Francesco Roberto: 3 ori e 1 argento.

3 ori e 1 argento. Nicholas Roberto: 3 ori e 1 argento.

3 ori e 1 argento. Emanuela Verde: 2 ori e 2 argenti.

2 ori e 2 argenti. Jacopo Maraucci: 1 oro e 2 argenti.

1 oro e 2 argenti. Valerio De Cristofaro: 3 argenti.

3 argenti. Francesco De Micco: 2 argenti e 1 bronzo.

Un risultato complessivo di grande prestigio: 36 medaglie d’oro, 26 d’argento e 1 di bronzo, per un totale di 63 medaglie conquistate.

Grande soddisfazione per i maestri Stefano Catone e Mikaela Campochiaro, che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso sportivo, contribuendo alla loro crescita tecnica e personale.

Il successo ottenuto a Veroli rappresenta motivo di orgoglio per tutta Marano e conferma la New Body and Soul come una delle realtà sportive più competitive del panorama nazionale del Kung Fu.

Un trionfo che premia non soltanto i risultati sul tatami, ma soprattutto i valori dello sport: disciplina, rispetto, sacrificio, impegno e spirito di squadra.