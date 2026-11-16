REDDITO DI CITTADINANZA, L’INCHIESTA: TUTTI I BOSS CHE LO HANNO PERCEPITO

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Un boss del racket catanese che supera i 50mila euro di sussidi pubblici. Uno ’ndranghetista che scriveva lettere a Bernardo Provenzano, il capo dei capi di Cosa nostra, e che arriva a quasi 42mila euro. Poi i padrini delle cosche vibonesi, gli uomini del maxiprocesso Rinascita-Scott, un mafioso dello Zen di Palermo. Tutti nella stessa classifica della vergogna: quella dei criminali che hanno incassato il reddito di cittadinanza e, in alcuni casi, anche altri contributi dello Stato.

Sono solo alcune delle storie contenute nella lista di 936 nomi che nel 2022 è stata stilata da un volenteroso funzionario dell’Inps, C.S.che, con scarsa soddisfazione, aveva provato a contrastare l’erogazione di sussidi a soggetti che non potevano riceverli, come i detenuti e i condannati per reati gravi. Un malcostume che ieri Libero ha iniziato a raccontare nella prima puntata della nostra inchiesta sul «reddito di criminalità».

Il compito di C.S. era scovare boss, mafiosi e altri criminali che percepivano il sussidio.I conti, dentro l’elenco dei mille, sono presto fatti: ci sono 176 percettori diretti per oltre 1 milione e mezzo di euro di esborsi.Ma dietro quella cifra si nasconde un’altra storia, ancora più sorprendente. Perché tra i beneficiari ci sono cinquanta malavitosi ai quali risultano associate ulteriori prestazioni assistenziali, personali o riconosciute ai familiari. I boss-pigliatutto.E sei di loro, messi insieme, raggiungono la bellezza di 223.106,44 euro.I

BENEFICIARI

Andando a caccia dei beneficiari con precedenti giudiziari, C.S. ha trovato pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, redditi di emergenza, contributi intestati a familiari e conviventi dei padrini. Un tesoretto che vale oltre 960 mila euro.Il primato appartiene ad Alfio Cristaldi con 50.556,52 euro. Catanese, è un uomo della super cosca Santapaola-Ercolano.Cugino del boss Venerando Cristaldi, conosce bene il mestiere dell’estorsore. Nel 2010 i poliziotti lo arrestano mentre riscuote il pizzo dal titolare di uno stabilimento balneare. Alle sue spalle c’è Michele Bonavota, 41.916,52 euro. Il cognome, a Sant’Onofrio, nel Vibonese, è uno di quelli che raccontano decenni di ’ndrangheta.

Nell’inchiesta Rinascita-Scott gli investigatori lo collocano tra i partecipanti alle riunioni della consorteria e nella cosiddetta Società Maggiore, dove siedono uomini di rilievo delle organizzazioni mafiose.Nella sua storia c’è anche un pizzico di Sicilia. Nel 2008 Bonavota intrattenne una corrispondenza epistolare con Bernardo Provenzano, lo storico padrino di Cosa nostra, a cui aveva spedito una copia della Divina Commedia.Ecco, ancora, Francesco Bognanni, terzo in classifica con 36.164,64 euro. Graduato della cosca Lo Bianco-Barba, una delle organizzazioni della ’ndrangheta che operano nella città di Vibo Valentia.

Il quarto posto, 32.968,20 euro, appartiene a Domenico Cugliari, conosciuto ne gli ambienti criminali come Micu ’i Mela.Dopo la morte del capofamiglia Vincenzo Bonavota, nel 1998, avrebbe preso le redini della cosca di Sant’Onofrio. Il collaboratore di giustizia Andrea Mantella lo ha indicato tra i protagonisti dei summit nei quali venivano discussi gli equilibri tra le famiglie mafiose e gli omicidi. Nel dicembre 2025 la Corte d’appello gli ha inflitto sedici anni e nove mesi.La graduatoria prosegue con il soldato di ’ndrangheta Aurelio Paolo Tomaino, 31.547,76 euro, coinvolto nella maxi inchiesta Rinascita-Scott del 2019. Per trovare il sesto bisogna tornare in Sicilia, precisamente a Palermo, nel quartiere Zen.Giuseppe Cusimano ha intascato 29.952,80 euro.

Gli investigatori lo indicano come uno degli uomini di riferimento della famiglia mafiosa Pallavicino, inserita nel mandamento di Tommaso Natale. Nel gennaio 2021 finì nell’operazione Bivio, l’inchiesta sulla riorganizzazione di Cosa nostra palermitana. Ma c’è un episodio che racconta meglio di tanti altri il rapporto tra mafia e territorio. Durante il lockdown del 2020, secondo gli inquirenti, Cusimano tentò di organizzare una distribuzione di generi alimentari alle famiglie povere dello Zen.Pacchi di viveri che, secondo i pm, servivano a conquistare consenso e rafforzare il controllo mafioso del quartiere.

Una specie di reddito… alimentare di cittadinanza. Ma, nell’elenco dei 176 percettori diretti, ci sono anche altri nomi che, da soli, raccontano mezzo secolo di storia mafiosa italiana. Vecchi padrini siciliani, boss della ’ndrangheta, esponenti dei clan romani.Come Alfonso Mannolo, il patriarca della ’ndrangheta di San Leonardo di Cutro, nel Crotonese. Boss dell’omonima cosca, collegata ai Grande Aracri, protagonista del narcotraffico e delle estorsioni. Nell’ottobre 2023 è stato condannato in appello a trent’anni nell’inchiesta Malapianta. Riceveva, ogni mese, ben 842 euro. Dalla Calabria alla Kalsa di Palermo, dove comandava Antonino Lauricella, detto ’U Scintilluni, soprannominato anche Nino il bello.

Cresciuto alla corte dei boss Gerlando Alberti e Masino Spadaro, ri mase latitante dal 2005 al 2011, quando fu catturato a Ballarò. Condannato a sette anni e mezzo per estorsione, è morto nel novembre 2023. Il suo reddito di cittadinanza ammontava a 460 euro al mese.Nel Vibonese spunta Vincenzo Barba, detto ’U Musichiere, boss della cosca Lo Bianco-Barba. Già condannato definitivamente per associazione mafiosa nell’inchiesta Nuova Alba, è stato uno dei protagonisti di Rinascita-Scott. In appello la pena è scesa dai ventotto anni del primo grado a diciannove anni e dieci mesi. A lui 900 euro mensili.

MAFIA CAPITALE

Poi c’è Roma, con Antonio Casamonica, esponente del clan che ha costruito il proprio potere tra usura, estorsioni e intimidazioni. Il suo nome è legato al pestaggio del Roxy Bar della Romanina, dove furono aggrediti il titolare e una donna disabile. Per quel raid, aggravato dal metodo mafioso, la Cassazione ha confermato sei anni di carcere. Il sussidio? Oltre 940 euro mensili. La Sicilia torna con Salvatore Giuseppe Raccuglia, uomo della famiglia mafiosa di Altofonte, legato al padrino Domenico Raccuglia, soprannominato ’U Vitirinariu.

Arrestato nel 2010 per il sostegno alla latitanza del boss, è stato condannato a due anni e nove mesi. Il suo nome compare anche nelle indagini sugli interessi economici e immobiliari della cosca. Nel suo caso il reddito di cittadinanza ammonta a 500 euro mensili.E gli assegni non sono durati soltanto qualche mese. La media sfiora i 15 mesi mentre 60 beneficiari hanno ricevuto il reddito di cittadinanza per 18 mensilità esatte; altri 96 sono rimasti sotto quella soglia. Venti, invece, l’hanno superata.Dieci sono arrivati a 27 mesi.Neppure gli importi mensili erano tutti uguali: 49 persone, il 27,8% del totale, avevano un assegno di 500 euro esatti. Venti raggiungevano almeno 900 euro e, tra queste, 6 toccavano o superavano i 1.000 euro al mese.

NUOVA GEOGRAFIA

La caccia ai boss con il Rdc disegna anche una geografia precisa. Il grosso delle somme si concentra al Sud, nei territori dove operano le principali organizzazioni mafiose italiane. Dei 176 percettori, ben 139 risiedono nelle regioni meridionali e nelle Isole. Sono il 79% del totale e valgono 1.241.382,67 euro. Al Centro Italia risultano 19 persone per 185.885,72 euro, mentre il Nord ne conta 16, con 91.530,04 eu ro.Ma una regione, da sola, si prende quasi metà della classifica: la Calabria. Ottantuno percettori, 749.758,76 euro, il 46% dei nominativi e il 49% delle somme. Sicilia e Campania seguono con 26 persone ciascuna. Il Lazio si ferma a 17.

Quando si passa alle province, il predominio calabrese diventa ancora più marcato. Vibo Valentia è prima con 31 percetto ri e 305.068,25 euro. Reggio Calabria segue con 20 persone e 198.025,76 euro. Napoli, terra di camorra, occupa il terzo posto con 19 beneficiari e 145.619,37 euro. Poi Catanzaro, 11 persone e 91.066,80 euro, e Crotone, sempre 11, con 76.904,47 euro.L’analisi di C.S. permette, infine, di misurare anche il peso criminale di una parte dei beneficiari. Diciannove nominativi risultano collegati al reato di associazione mafiosa. Quattordici all’omicidio, dodici alla violenza sessuale, dieci all’associazione finalizzata al traffico di droga.Ma di fronte a dati tanto sconfortanti, stupisce che l’Inps sia rimasto fermo a farsi spennare.

GLI ALERT ALL’INPS

Eppure, come vedremo, diversi alert erano arrivati anche da dentro l’Istituto, dove più d’uno aveva compreso quanto fosse pericoloso regalare denari a pioggia sulla base delle sole autocertificazioni e senza controlli preventivi.Anche C.S. ha inviato segnalazioni su come riuscire a bloccare i sussidi, a partire dal reddito di cittadinanza, distribuiti ai criminali. L’ex dipendente, che era stato incaricato di provare ad arginare il fenomeno, ha scritto personalmente sia al presidente dell’Inps Pasquale Tridico che a Maria Sciarrino, capa della direzione centrale Inclusione e invalidità civile dell’Istituto previdenziale. Il 23 maggio 2020 C.S. comunica all’attuale europarlamentare pentastellato che sta collaborando a un delicato progetto: «In via riservatissima, data la pericolosità dei soggetti in questione, sto lavorando in qualità di consulente Antimafia a un filone che riguarda il reddito di cittadinanza e le prestazioni assistenziali erogate a componenti delle cosche di ”ndrangheta».

Dopo poche settimane, su proposta del presidente dell’Antimafia Nicola Morra, a San Macuto nasce un gruppo di lavoro che inizia a dare la caccia agli indebiti percettori di reddito e altri sussidi assistenziali tra i detenuti e i condannati.In un messaggio C.S. suggerisce ai suoi superiori: «Su 2.188 casi da me esaminati sono emersi 128 assegni mensili di assistenza riferiti a detenuti che prestano lavoro in carcere. Basta utilizzare il cassetto previdenziale come evidenziato nell’ultimo incontro».

Visto che i numeri appaiono subito allarmanti, il funzionario inizia a inviare all’Inps nomi di criminali ingiustamente assistiti dall’ente.Un giorno Tridico chiede a C.S. se abbia pronta una lista e indica dove inviarla: «Se vuoi sulla mia posta Roma3», quella dell’Università in cui insegna. «Da un tuo account privato» si raccomanda.C.S. è speranzoso: «Utilizzo i dati Inps e della Commissione Antimafia. Possiamo bloccarli prima della erogazione».Tridico viene informato passo passo, ma «con massima riservatezza visti i “personaggi coinvolti” nella ricerca». C.S. anticipa un conteggio parziale: «Su 692 Rdc e 58 rem abbiamo una spesa di 7 milioni (sempre nella lista dei detenuti, ndr), su 229 invalidità civili una spesa di 14 milioni».Quindi riferisce casi imbarazzanti: «Ci so no situazioni come il boss (attentato Addaura e Pizzolungo) con una rendita Inail di 1.800,00 euro dal 3/90 e killer con l’indennità di accompagnamento».

In un’altra occasione C.S. ragguaglia il presidente: «Una funzionalità che possiamo utilizzare per i casi di chi risiede da meno di 10 anni in Italia (uno dei requisiti per ottenere il Rdc era quello di vivere nel nostro Paese da almeno due lustri, ndr) o che, addirittura, arrivano dall’estero con documenti falsi […] Le fonti sono sia i Comuni che il Fisco». C.S. propone varie strade per bloccare le erogazioni indebite ai cittadini a piede libero: la consultazione dell’Anagrafe tributaria e Arcanet, l’archivio anagrafico unico. Ma il funzionario dà suggerimenti anche per scoprire le truffe di chi vive in «cattività»: «Per i detenuti: Intranet Inps-Processi-Assicurato pensionato per capire anche se il lavoro carcerario è utile per sospensione assegno mensile di invalidità civile; per i redditi Intranet Inps-Servizi-Punto fisco». E conclude: «Le banche dati le abbiamo».

IL DIRIGENTE INASCOLTATO

Nel settembre 2021, Il Secolo d’Italia titola: «Reddito di cittadinanza, nuovo scandalo: assegno anche ai morti. E Conte cerca pure di difenderlo». C.S. è scorato e si sfoga con Tridico: «Adesso anche ai morti. Presidente non vorrei sembrare saccente, ma gli strumenti per evitare questi scandali, come per i detenuti, ci sono, ma all’Inps non vengono utilizzati».

Nella chat il messaggio successivo risulta cancellato.Un altro grillo parlante inascoltato in questa storia è stato il consigliere del Cda dell’Inps, Fabio Vitale, dirigente di prima fascia dell’istituto e, in questo momento, direttore dell’Agea. Per primo ha provato a combattere gli sprechi collegati al Reddito: «Quando entrò in vigore l’Rdc ero direttore Inps del Lazio. Feci subito alcune verifiche sulla corretta distribuzione del sussidio ed emerse, tra l’altro, che alcuni ex terroristi rossi sottoposti a misure restrittive risultavano essere percettori della misura grillina in maniera indebita» racconta a Libero Vitale. Che con un po’ di amarezza sottolinea: «L’input che era arrivato dalla direzione generale e in particolare dalla Presidenza era di pagare e che, poi, i controlli si sarebbero fatti».

La riflessione dell’esperto dirigente prosegue: «Uno degli obiettivi della misura era l’accompagnamento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, ma i detenuti non potevano essere reimpiegati. Dopo aver compreso il cortocircuito che si stava generando, chiesi di incontrare il presidente dell’Inps». La ricostruzione di Vitale lascia attoniti: «Nel suo ufficio spiegai al professor Tridico i punti deboli della misura che rischiavano di causare ingenti danni finanziari per lo Stato se non si fossero trovati dei correttivi. Il presidente, in maniera alquanto brusca, mi disse che dovevo farmi gli affari miei, altrimenti sarei stato trasferito. Era il settembre del 2019.

A dicembre dello stesso anno, poiché continuai con la mia azione, fui trasferito nelle Marche». Dove, però, Vitale portò avanti la sua battaglia: «In questa Regione, insieme con un gruppo di dirigenti e funzionari volenterosi, in maniera empirica e senza il supporto delle competenti direzioni centrali, abbiamo iniziato a scoperchiare il grande bluff della trovata elettorale grillina. Sappiamo tutti ora che cosa abbia prodotto: miliardi di euro buttati, occupazione in stallo, lavoro nero dilagante».

C’erano altre soluzioni? «La misura poteva essere progettata diversamente ed essere nobile nella sua finalità. L’Istituto aveva mezzi e modalità per fare controlli in anticipo. È mancata la volontà. Che senso aveva pagare su mera base di autocertificazioni e senza avere pianificato un sistema articolato di controlli? O era sciatteria o era malafede. La cosa che mi fa male, come cittadino, è che si siano depauperate risorse da destinare ad altri settori, come la scuola, e che non ci siano stati effetti positivi sull’occupazione. Anzi: il Reddito ha alimentato fenomeni come il lavoro nero e l’economia sommersa. L’impatto è stato l’aumento dell’evasione fiscale e questo ha richiesto trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato.













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