NUOVE MAIL MINATORIE NELLE SCUOLE: ANCORA MINACCE. IL GOVERNO HA GIA’ PREDISPOSTO UN PROTOCOLLO

Condividi

Visite: 0

3 Visite

Ancora comunicazioni minatorie, arrivate anche poco fa nelle caselle di posta elettronica di alcuni istituti scolastici, con nuove minacce rivolte agli studenti. Una situazione che torna a generare paura e preoccupazione tra dirigenti scolastici, docenti, famiglie e ragazzi.

Il clima è particolarmente teso anche perché i precedenti avvisi, secondo quanto segnalato, non avrebbero ricevuto risposte ritenute sufficienti da parte delle autorità competenti. Adesso, con l’arrivo di nuovi messaggi, cresce la richiesta di interventi concreti e di una maggiore attenzione sul fronte della sicurezza degli istituti.

La preoccupazione riguarda soprattutto la tutela degli studenti e la necessità di evitare che episodi di questo genere compromettano ulteriormente la serenità delle attività didattiche.

Intanto, il Governo ha disposto la predisposizione di un protocollo specifico per la gestione di queste situazioni, con l’obiettivo di coordinare gli interventi e definire procedure uniformi per le scuole interessate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti