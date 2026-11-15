Omicidio Nicola Re, le telecamere incastrano i due giovani. L’anziano era originario di Buccino

Un dettaglio immortalato dalle telecamere di videosorveglianza potrebbe rappresentare un tassello importante nelle indagini sull’omicidio di Nicola Re, 92 anni, originario di Buccino, nel Salernitano, ex lavoratore dell’Alfa Romeo, aggredito nella sua abitazione di via Muratori, in zona Porta Romana, a Milano, lo scorso 27 ottobre. L’uomo è morto il giorno successivo al Policlinico, dopo 24 ore di agonia.

Le immagini acquisite dagli investigatori mostrerebbero chiaramente i due giovani indagati, cittadini egiziani di 22 e 19 anni, mentre si allontanano a piedi dal luogo dell’aggressione subito dopo aver lasciato l’abitazione della vittima.

Proprio durante la fuga, uno dei due avrebbe compiuto un gesto significativo nel tentativo di rendersi meno riconoscibile: si sarebbe tolto il cappello, gettandolo in un’aiuola lungo il percorso.

Un particolare che si aggiunge agli elementi raccolti dagli uomini della Squadra mobile, guidati da Emanuele Fattori, e che hanno portato la Procura di Milano a disporre il fermo dei due giovani, bloccati nella serata di venerdì 13 novembre.

Nei loro confronti le accuse, a vario titolo, sono di rapina aggravata e omicidio. Le indagini puntano a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nell’abitazione di Nicola Re, l’anziano originario di Buccino, la cui morte ha suscitato attenzione e sgomento.

Per i due indagati si attende ora la decisione del gip di Milano sulla convalida del fermo e sulla richiesta della custodia cautelare in carcere. Il deposito del provvedimento è atteso per lunedì.